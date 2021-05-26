Microsoft ve Qualcomm, geliştiricilere Windows uygulamalarını ARM64 komut seti için optimize etmeleri için ucuz bir seçenek sunmak amacıyla Snapdragon Geliştirici Kiti'ni sunmak üzere bir araya geldi.

Qualcomm'un Yeni Snapdragon Dev Kit'i ile ARM Uygulamaları Windows'ta Test Ediliyor

Snapdragon Geliştirici Kiti, bir X15 LTE modem, sekiz çekirdekli bir Kryo 468 işlemci ve QHD @60Hz'e kadar ekran desteği ile 8nm Snapdragon 7c platformu etrafında oluşturulmuş.

Snapdragon Geliştirici Kiti, geliştiricilerin uygulamalarını ARM üzerinde Windows için test etmeleri için şu anda satışta olan ARM işlemcili nadir tüketici dizüstü bilgisayarlarından daha ucuz bir seçenek olacak.

Snapdragon Developer Kit'i bu yaz Microsoft Store'dan satın alabileceksiniz. Fiyat bilinmiyor.