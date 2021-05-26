Popüler sızıntıcı Jon Prosser tarafından toplanan istihbarata göre, Apple'ın bir sonraki Mac mini'sine erken bir göz atma şansı buluyoruz. Gördüğünüz şey söylentilere dayalı ön taslaklardır. Yeni nesil Apple Silicon yonga setinin kullanımı sayesinde bu bağımsız bilgisayar artık çok daha küçük olacak – M1X (adı M2 veya tamamen farklı bir şey de olabilir).

Yeni Apple M1X Mac Mini İncecik Olacak

Bağlantı noktaları açısından yeni Mac mini, dört USB 4.0 / Thunderbolt 3 tip-C bağlantı noktası, iki USB-A bağlantı noktası, ethernet, tam boyutlu HDMI ve M1 destekli iMac ile sunulan Apple manyetik güç konektörü ile dikkat çekiyor.

İlginç bir şekilde, bir sonraki Mac mini tüm metal yapıyı kaybedebilir ve pleksiglas benzeri bir üst panele sahip olabilir. Değişikliğin nedenleri bilinmemekle birlikte Prosser, yeni iMac'ler gibi yeni iki tonlu renkli modellere izin verilebileceğine işaret ediyor.

Apple'ın, yeniden tasarlanan 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'ların yanı sıra, 7 Haziran'da başlayacak WWDC konferansında yeni Mac mini'yi duyurması bekleniyor. Her üç makinenin de Apple'ın 8 yüksek performanslı çekirdek, 2 verimlilik çekirdeği ve 64 GB'a kadar RAM'e sahip yeni yongası olan M1X / M2'den güç alması bekleniyor.

Şu anki M1 destekli Mac mini, serideki en düşük seviye cihaz olarak sunulan eski Intel destekli Mac mini'nin yerini alacak.