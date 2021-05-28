Geliştirici Hector Martin'e göre, Apple'ın yeni iPad Pro ve en yeni MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini ve iMac'e güç sağlayan Arm tabanlı M1 yongasında bir güvenlik açığı var.

iPhone 12 ve iPad Pro M1 Çipinde Güvenlik Açığı Keşfedildi

Güvenlik açığı, M1'in donanım düzeyinde bulunmakta ve düzeltilemez yapıdadır. Apple, bir Arm mimarisi şartnamesini ihlal etmiş gibi görünüyor ve dolayısıyla çözmenin kolay bir yolu olmadığı anlamına geliyor. Kusur iki uygulamanın normal işletim sistemi özelliklerini kullanmadan gizlice veri alışverişi yapmasına izin verir.

Neyse ki, güvenlik açığı herhangi bir ciddi güvenlik riski oluşturmuyor ancak en kötü ihtimalle reklamverenler tarafından uygulamalar arası kullanıcı verisi izleme için kullanılabilecek. Açık kötü aktörler tarafından cihazınızı ele geçirmek veya özel bilgilerinizi çalmak için kullanılamayacak ancak veri gizliliğin neredeyse yok olduğu şu günlerde ironik bir açık olduğu söylenebilir.

Açık açıktır ve bu özel sorun, işletim sistemi güvenlik standartlarını ihlal ediyor. Tüm M1 cihazlarını ve sözde iPhone 12 serisini de etkiliyor çünkü A14 Bionic, M1 ile aynı CPU mikro mimarisine dayanıyor.

Şu an ki mevcut tek düzeltme, tüm işletim sistemini sanal makine (VM) olarak çalıştırmaktır, ancak aşırı ihtiyatlı ve gereksiz bir kaynak israfı olacaktır.

Kusurun, yeni üretim M1 yongalarını da etkilemesi bekleniyor ve ancak bir sonraki üretimde düzeltilebilecek. Sıradaki MacBook Pro'ya güç vereceği bildirilen M1X yongasının da aynı güvenlik açığına sahip olacak.

Apple bu konuda bilgilendirildi ve şirket açığı kabul etti.