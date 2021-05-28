iPhone ses bobini motorları (VCM) için önümüzdeki ayın sonundan itibaren daha yüksek sevkiyatlar başlıyor. Sektör kaynaklarına göre Temmuz ayında iOS için sipariş edilen VCM'ler Android birimleri için istenen gönderilerden fazla olacak. VCM, bir kameranın odaklanmasına yardımcı olmak için kullanılır ve mıknatıs, boyunduruk ve "yüksek hızlı hareket ve doğru konumlandırma" sağlayan tek hareketli bileşen olan bir bobinden oluşur.

iPhone 13'ler Sadece 12 Pro Max'te Bulunan Stabilizasyon ile Geliyor

VCM üreticileri, Apple'ın dört 2021 iPhone 13 serisi modelinde sensör kaydırmalı OIS (optik görüntü sabitleme) içermesini beklediğinden sevkiyatların Kasım ayına kadar yükselmesini tahmin ediyor. Bu özellik şu anda yalnızca iPhone 12 Pro Max'te mevcuttur. Sensör kaydırmalı OIS ile kamera sensörü lens yerine titreyen elinize karşı kendini ayarlamak için hareket eder. iPhone 13 serisi için güçlü bir talep olması durumunda VCM üreticilerine beklenen üretimin %30 ila %40 artacağı söylendi.

Japon VCM tedarikçileri olan Mitsumi ve Alps'in iPhone kameraları için ana VCM kaynağı olduğu söyleniyor. Mitsumi, Audix gibi Tayvanlı bir üreticiye ve Zhonglan Electronic Technology, JCT Electronics ve GYZ Electronic Technology gibi Çinli firmalara sipariş gönderiyor. Alps ise kendi üretiminden sorumludur.

Apple, tüm iPhone modellerine sensör kaydırmalı OIS eklediğinden, VCM'lere olan talep üç ila dört kat artabilir. Ek olarak, 2021 iPhone birimlerinin, akıcı kaydırma ve gelişmiş animasyonlar sunmak için ekranı saniyede 120 kez yenileyen 120 Hz ProMotion ekrana sahip olmasını bekliyoruz. Dört cihazın tümü TSMC'nin gelişmiş 5nm+ işlemiyle üretilen A15 Bionic yonga seti tarafından desteklenecek.

2021 iPhone modelleri, kullanıcılara 1 TB kadar geniş bir depolama seçeneği, yeni renk seçenekleri ve dört modelin tümü için sunulan sensör kaydırmalı OIS kullanımının ipucu verdiği gibi kameralarda yükseltmeler getirebilir. Ayrıca daha küçük bir çentik ve daha büyük bataryalar görebiliriz.