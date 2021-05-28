Niantic, geçen ay en büyük IRL etkinliği olan Pokemon GO Fest'in geri dönüşünü doğruladı, ancak konuyla ilgili çok fazla ayrıntı sunmadı. Bugün, Japon geliştirici Pokemon GO Fest 2021'in 17 Temmuz'da başlangıç yapacağını ve daha da önemlisi bilet fiyatlarının 15 dolardan 5 dolara düşürüleceğini açıkladı.

Pokemon GO Fest 2021 Temmuz'da Başlıyor

Niantic tarafından açıklanan bir diğer önemli dönüm noktası da Google Play'in etkinliğin resmi sponsoru olacağı gerçeği. Bu nedenle, Pokemon GO Fest 2021, 17 Temmuz sabah 10'da başlayacak ve yerel saatle 18:00'de sona erecek.

Etkinliğin ilk gününde oyuncular, saatlik habitatlar, baskınlar, ücretsiz etkinlik avatar öğesi ve etkinlik sırasında ilk kez sahneye çıkacak bazı yeni Pokemon'larla (Shiny Wishmur, Chimecho, Audino, ve Tympole) ve ayrıca müzikle ilgili Pokemon (Chimeco, Kicketot, Audion ve özel kostümlü Pikachu) içerikler olacak.

Ek olarak, etkinliğin ilk günü boyunca, bilet sahipleri Special Research, Global Challenge Arena'ya erişim ve belirli Pokemon'larla karşılaşma şansı gibi çeşitli avantajlar elde edecek.

Pokemon GO Fest 2021'in ikinci ve son günü 18 Temmuz sabah 10'da başlayacak ve akşam 6'da sona erecek. Bilet sahipleri, bir Raid Battle'ı tamamladıklarında raid ödüllerinde fazladan 10.000 XP, Gym Photo Disc döndürdüklerinde 10'a kadar Raid Pass ve Timed Research'ü tamamladıklarında sekize kadar Remote Raid Pass kazanma şansı elde edecekler.