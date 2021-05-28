Geçen ay Sony'nin mobil ortama geçişini zaten bildirmiştik ve bugün bunu şirketin başkanı ve CEO'su Jim Ryan'dan resmi onayla duyuyoruz. Sony'nin yatırımcı ilişkileri gününde Jim Ryan, Soru-Cevap oturumunda şirketin bazı ikonik IP'lerinin mobil ortama taşınacağını söyledi.

Sevilen PlayStation Oyunları Mobile Geliyor

Yerleşik PlayStation IP'lerini mobile getirmek, önümüzdeki aylarda duyurulması muhtemel AAA PlayStation 5 oyunlarını tamamlamanın iyi bir yolu olacak. Şirketin yeni kurumsal stratejisi bugünkü toplantıda tam olarak şöyle açıklandı:

Mobil, platformlarımızın ötesinde milyonlarca oyuncuya ulaşmak için araştırdığımız alanlardan sadece biri. PlayStation, akıllı telefon oyunlarına geçiş yapabilen ve AAA oyunlarını veya canlı hizmet oyunlarını tamamlayabilen çok çeşitli birinci taraf IP'lerden oluşan devasa bir kataloğa sahiptir. Harika PlayStation franchise'ları ile mobil pazarı keşfediyoruz, bu yüzden lütfen bizi takip etmeye devam edin.

Japon şirket şimdiden Horizon Zero Dawn, Days Gone ve Predator: Hunting Grounds gibi ünlü PlayStation oyunlarından bazılarını yayınlamaya başladı. Daha yakın zamanlarda, söylentilere göre Sony, Uncharted 4'ü PC'ye de getirmeyi planlıyor, ancak bilgi henüz onaylanmadı.

Şirket 2021'de ikonik PlayStation IP'lerinden bir kısmını mobil cihazlarda yayınlamaya başlayacağını söyledi ve bunun önemli bir kar akışı sağlamayacağını da iddia etti.