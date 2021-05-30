Telefonunuzda bazı web sitelerini gezerken ekranınızda web sitesi size bildirim göndermek istiyor uyarısı çıkar. Bunu onaylarsanız Chrome size sürekli olarak bildirimler gönderecektir. Bu bildirimleri nasıl kapatacağınızı gösterelim.
Android'de Chrome Bildirimlerini Kapatmak
- Android'de Chrome tarayıcınızı açın.
- En sağ üstteki üç noktalı Ayarlar butonuna dokunun.
- Ayarlar'ı seçin.
- Aşağıda Bildirimler'i seçin.
- En üstte Bildirim Göster butonunun yanındaki düğmeye basarak Chrome uygulamasının bildirimlerini tümden kapatın.
Belirli Sitelerin Bildirimini Kapatmak
Yukarıda bahsedilen adımları izlediğinizde ve yine Bildirimler ekranına geldiğinizde aşağıda Siteler sekmesini göreceksiniz. Chrome yalnızca belirli sitelerin bildirimini kapatmanıza da izin verir. Burada hangi sitelerin bildirimini istemiyorsanız yanındaki butona basarak kapatabilirsiniz.
Tüm Sitelerin Bildirimini Kapatmak
Yukarıdaki aynı ekranda Siteler başlığının hemen altında Bildirimleri Göster tuşunu göreceksiniz. Bu tuşa basarsanız Chrome uygulaması size önemli bulduğunuz bildirimleri göstermeye devam ederken sadece site bildirimlerini engellemeye başlayacaktır.
Sitelerden Bildirim Uyarısı Almak İstemiyorum
- Chrome'da en sağ üstteki üç noktalı Ayarlar butonuna dokunun.
- Ayarlar'ı seçin.
- Site Ayarları'nı seçin.
- Bildirimler'i seçin.
- Bildirimler butonunun yanındaki düğmeye basarak kapatın.