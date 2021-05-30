Android'de Chrome Bildirimlerini Kapatmak

Android cihazınız üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak istiyorsanız ancak nereden başlayacağınızdan emin değilseniz, Android’in yerleşik Geliştirici Seçeneklerine bakmanızı öneririz. Bir uyarıyla başlamama izin verin. Geliştirici Seçenekleri menüsü, gerçekten eğitimli profesyoneller için olan bir dizi öğe içerir. Lütfen ne olduğunu anlamadıysanız hiçbir şeyi değiştirmeyin. En […] Daha Fazla