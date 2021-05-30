Qualcomm'un mevcut amiral gemisi yonga setinin hız aşırtmalı versiyonu olan Snapdragon 888+'ın, kıyaslama web sitesi Geekbench'te görüldüğü iddia ediliyor. Liste, etrafındaki en iyi Android telefonların çoğunun temelini oluşturan Snapdragon 888 SoC'nin kod adı olan "Lahaina" yonga seti tarafından desteklenen isimsiz bir cihaz görülmekte. Ayrıca Snapdragon 888'lerden daha yüksek olan saat hızlarından da bahsediliyor ve bu da bunun çipin rafine edilmiş bir versiyonu olduğunu gösteriyor.

Qualcomm Snapdragon 888+ Geekbench Puanı

Yonga setinin bir birincil çekirdeği var, muhtemelen Arm Cortex-X1 tabanlı, saat hızı 3.00GHz. Snapdragon 888'in Kryo 680'inin CPU'su 2.84GHz'lik bir tepe frekansına sahip.

Ardından, muhtemelen Cortex-A78 tabanlı olan üç çekirdekli bir küme var. Snapdragon 888'in Cortex-A78 CPU'ları ile aynı saat hızına sahipler – 2.42GHz. Ve son olarak, Snapdragon 888 ile aynı 1.80GHz frekansına sahip dört Cortex-A55 çekirdeğimiz var gibi görünüyor.

Qualcomm'un yalnızca Prime CPU çekirdeğinin saat hızını artırdığını ve diğer çekirdeklere dokunmadığını görmek şaşırtıcı değil. Önceki yıl ortası güncellemelerine göre, mütevazı bir performans artışı bekleyebiliriz. Geekbench puanları yalnızca CPU performansına odaklandığından, grafiklerle ilgili hiçbir şey görmüyoruz, ancak Adreno 660 GPU'nun daha hızlı grafik oluşturma sunması da muhtemel.

Gizemli Snapdragon 888+ destekli cihaz, sırasıyla 1.171 ve 3.704 tek çekirdekli ve çok çekirdekli puanlara ulaştı. Karşılaştırma için, kaputun altında Snapdragon 888 bulunan Samsung Galaxy S21, tek çekirdekte 1.043 ve çok çekirdekte 3.090 puan aldı. OnePlus 9, karşılaştırılabilir testlerde 1.127 ve 3.667 puan aldı.

Yeni çip, muhtemelen yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek olan Android amiral gemilerine güç verecek.