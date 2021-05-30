Güney Koreli The Elec, Samsung ve LG'nin bu yılki iPhone 13 serisi için OLED panel üretimine başladığını bildirdi. Geçen yıl olduğu gibi, 2021 serisinin de dört model içerdiği söyleniyor: 5,4 inç iPhone 13 mini, 6,1 inç iPhone 13, 6,1 inç iPhone 13 Pro ve 6,7 inç iPhone 13 Pro Max. Samsung'un iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max için 120 Hz destekli düşük sıcaklıklı polikristal oksit (LTPO) ince film transistör (TFT) OLED paneller ürettiğine inanılıyor.

Samsung iPhone 13 Pro'nun 120Hz Ekran Üretimini Başlattı

Apple'ın başlangıçta iPhone 12 serisi için yüksek bir yenileme hızı planladığı iddia edildi, ancak görünüşe göre 5G bağlantısının üzerine 120Hz bir ekranın pil ömrü üzerinde çok büyük bir azalma olacağını düşündüğü için buna karşı karar verdi. LTPO birimleri ile bu durum endişe verici olmayacak.

Samsung, geçen yılki Galaxy Note 20 Ultra'dan bu yana LTPO panelleri kullanıyor. Galaxy S21 serisi, teknolojinin daha verimli bir versiyonuna sahiptir. LTPO, bir ekranın, görüntülenen içeriğe göre yenileme hızını dinamik olarak değiştirmesini sağlar ve bu, güç tüketimini optimize etmeye yardımcı olur. Örneğin, statik bir görüntü gösterilirken yenileme hızı 10Hz'e düşebilir ve bir oyun görüntülenirken 120Hz'e yükselebilir.

Bir rapora göre, iPhone 13 Pro'nun OLED paneli, mevcut modele kıyasla yüzde 20'ye kadar daha fazla enerji tasarrufu sağlayacak.

LTPO panelinin sonunda iPhone'lara Her Zaman Açık Ekran getirmesi de muhtemel. Apple'ın Android üreticileriyle benzer bir yaklaşım benimsemesi bekleniyor. Bir söylentiye göre, zaman ve pil şarjı her zaman görünür olacak ve bildirimler geldiklerinde geçici olarak görüntülenecektir.

LG görünüşe göre iPhone 13 mini ve iPhone 13 için geleneksel düşük sıcaklıklı polikristal silikon (LTPS) TFT OLED paneller üzerinde çalışıyor. Bu modellerin yüksek yenileme hızını desteklemesi beklenmiyor ve 60 Hz ekrana sahip olacak.

Rapor ayrıca, iPhone 13 serisi için OLED üretiminin geçen yıldan bir ay önce başladığına işaret ederek, işlerin normalleştiğini söylüyor. Geçen yılki iPhone 12 serisi, koronavirüs pandemisi nedeniyle ciddi şekilde etkilendi ve Apple'ı lansmanı bir ay ertelemeye zorladı. Bu yıl, şirketin Eylül ayı lansman programına dönmesi muhtemel.