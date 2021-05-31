Samsung sanki yarın yokmuş gibi durmadan yeni Galaxy A serisi akıllı telefonlar çıkarıyor. Şirketin giriş seviyesi ve orta sınıf Galaxy cihazları portföyüne en son eklenen model muhtemelen geçen yılki Galaxy A02s'nin devamı Galaxy A03s olacak.

Samsung Galaxy A03s Tasarımı Ortaya Çıktı

Akıllı telefonun resmi olarak ne zaman tanıtılacağını bilmiyoruz, ancak okuyucularımızla paylaşacak detaylarımız var. Yaklaşan akıllı telefonun temel özellikleri ve telefonun tasarımına dayanan birkaç görüntü tipster @OnLeaks ile işbirliği içinde 91mobiles ekibi tarafından yayınlandı.

Galaxy A02s ve yaklaşan Galaxy A03s arasındaki temel farklar, en azından tasarım söz konusu olduğunda birincisinde bulunan micro USB bağlantı noktası yerine bu üst modelde yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı ve bir USB Type-C bağlantı noktası olmasıdır. Bu bariz değişikliklerin dışında, telefonlar çoğunlukla aynı görünüyor.

Teknik özelliklere gelince, Galaxy A03s'nin 6,5 inçlik büyük bir ekrana ve 5 megapiksellik bir selfie kamerasına sahip. Telefon üçlü kamera kurulumuna (13MP+2MP+2MP), 3,5 mm ses jakına ve daha önce de belirtildiği gibi bir parmak izi sensörüne ve bir USB Type-C bağlantı noktasına sahip olacak.

Telefonu çalıştıran yonga setiyle ilgili hiçbir ayrıntı henüz sızdırılmadı, ancak diğer özelliklerin çoğu çevrimiçi olarak ortaya çıktığı için bunun çok yakında gerçekleşeceğinden eminiz.