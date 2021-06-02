Apple'ın yaklaşan 2021 iPhone'larının, 2020 selefinden daha büyük pillere sahip olacağı iddia ediliyor. Çin'den gelen yeni bir söylentiye göre iPhone 13 mini 2.406 mAh pile sahip olacak, iPhone 13 ve 13 Pro 3.095 mAh pile sahip olacak, iPhone 13 Pro Max ise 4.352 mAh kapasiteye sahip olacak.

iPhone 13 ile Batarya Kapasitesi Büyüyor

Nispeten bakıldığında iPhone 12 mini 2.227 mAh pile sahip, iPhone 12 ve 12 Pro'nun her biri 2.815 mAh pile sahipken, iPhone 12 Pro Max 3.687 mAh kapasiteye sahip.

Göreceli boyut kazanımları açısından, iPhone 13 Pro Max, selefinden %18 daha büyük bir pil ile lider durumda, ardından iPhone 13 ve 13 Pro (her biri yaklaşık %10'luk kapasite artışına sahip) geliyor. iPhone 12 mini'den yaklaşık %8 daha büyük bir pile sahip olan iPhone 13 mini de var.

Bu, iPhone 13 ailesinin iPhone 12 serisinden daha büyük bataryalarla donatıldığına dair ilk söylentiler değil, ancak ilk kez gerçek rakamları alıyoruz. Apple, iPhone 12 sahiplerine cihazlarını değiştirmeleri için bir neden sunmaya yine kararlı.