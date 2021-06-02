iPhone'da Geri İleri Alma Nasıl Yapılır?

Bu mini eğitimde, size iPhone'da bir eylemi anında geri almanın veya ileri almanın en iyi yollarını göstermek istiyoruz. Çünkü birden fazla yolu var.

Sallama Hareketi

Hem iPhone'larda hem de iPad'lerde yazmayı geri almanın ilk ve muhtemelen en iyi bilinen yolu, cihazınızı sallamaktır. Sol, sağ, yukarı, aşağı, farketmez – sadece önemsemiyormuş gibi sallayın. Cihaz sallama hareketini kaydettiğinde, devam etmek ve yazmayı geri almak isteyip istemediğinizi soran bir ekran onayı gösterecek. Tekrar sallarsanız ileri almayı isteyip istemediğinizi soracak.

Sallamayla etkinleştirilen "geri al" hareketini kapatmak isterseniz, Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik bölümündeki erişilebilirlik ayarlarına gitmeniz gerekir. Orada, iPhone'unuzun "sallamaları" kaydedip kaydetmeyeceğini kontrol edebilirsiniz.

Üç Parmakla Kaydırma Hareketi

Apple son zamanlarda yeni bir geri alma tetiği ekledi ve bu sefer herhangi bir onay istemi olmadan eylemi anında tetikleyen üç parmaklı bir kaydırma hareketi yapıyorsunuz. iOS 13 veya sonraki sürümlerde geri almak için üç parmağınızı kullanarak sağa kaydırmanız yeterlidir.

Kendi Hareketlerinizi Yaratmak İster misiniz?

Apple'ın iOS 10 veya sonraki sürümlere sahip tüm iPhone'larda bulunan AssistiveTouch özelliğini kullanarak kendi hareketlerinizi de özelleştirmenize izin verdiğini zaten biliyor olabilirsiniz. Bu, Ayarlar > Erişilebilirlik > Dokunma > AssistiveTouch'a giderek yapılabilir. Buradan, aşağıdakiler gibi bir dizi öğeyi özelleştirebilirsiniz: