League of Legends'ın yapımcıları Riot Games, şu anda popüler oyunları Valorant'ın mobil versiyonu üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Şirket, oyunun doğası ve ne zaman çıkacağına dair herhangi bir zaman çizelgesi hakkında bilgi vermedi.

Valorant Android ve iOS'e Geliyor

Valorant'ın yönetici yapımcısı Anna Donlon, "Bu ilk yıldaki en önemli hedeflerimizden biri, küresel FPS topluluğunun güvenini ve saygısını kazanmak ve onlara Valorant'ın her zaman gerçek bir rekabetçi taktik nişancının temellerini koruyacağını kanıtlamak" oldu dedi.

Şirket aynı rekabetçi Valorant deneyimini daha da fazla küresel oyuncuya sunmayı planlıyor. Valorant, şu anda yalnızca PC'de oynanabilen, oynaması ücretsiz bir birinci şahıs taktik nişancı oyunudur. Oyun genellikle 'CS:GO Overwatch birleşimi' olarak tanımlanır, çünkü Counter-Strike: Global Offensive'in temel oyun mekaniğine sahiptir, ancak Overwatch'da görüldüğü gibi çeşitli yeteneklere sahip karakterler sunar.

Yaklaşık bir yıl önce piyasaya sürülen Valorant, PC çevrimiçi oyun topluluğunda hızla popüler oldu. Oyun, öncelikle hızlı reflekslere ve hassas nişan almaya dayandığından yüksek mekanik becerisi olanları ödüllendirir. Ancak daha kötü kontrollere sahip mobil platformda oyunun nasıl oynanacağına dair şüpheler var.

Oyun konsollarda bile mevcut değil, bu da doğrudan mobil platforma atlamalarını daha da garip kılıyor. PUBG, Call of Duty ve Fortnite gibi diğer oyunların geliştiricilerinin kazandığı tüm bu tatlı mobil kazancı görmezden gelmenin zor olduğunu düşünüyoruz.