WhatsApp'ta birisini engellemenin veya engellemesini kaldırmanın bir yolu o kişiyle olan sohbet geçmişinizde mevcuttur. Oraya gidin ve sayfanın sağ üst köşesindeki Menü düğmesine tıklayın veya dokunun.

WhatsApp Web'de Birini Engellemek veya Engeli Kaldırmak

Engellemek

Şimdi İletişim bilgileri'ne tıklayın veya dokunun. Alternatif olarak, sohbet menüsünde gezinmek yerine doğrudan kişinin adına da basabilirsiniz.

İletişim bilgileri bölümünde Engelle düğmesine basın.

WhatsApp Web, o kişinin sizinle etkileşime girmesini reddetmek istediğinizi onaylamanızı ister. Bunu yapmak için, bir kez daha Engelle'ye tıklayın veya dokunun; bundan sonra kişi WhatsApp'ınızda engellenecektir.

Engeli Kaldırmak

WhatsApp Web'de bir kişinin engellemesini kaldırmak için aynı adımları izleyin, ancak İletişim bilgileri sayfasında Engellemeyi kaldır'ı seçin.

Ayarlar'dan Engellemek veya Engeli Kaldırmak

Engellemek

WhatsApp Web arayüzünde, sohbet listesinin üzerinde bulunan Menü düğmesine tıklayın veya dokunun. Dikey olarak yığılmış üç küçük nokta gibi görünüyor.

Ayarlara gidin.

Şimdi Engellenenler'e tıklayın veya dokunun.

WhatsApp şimdi size Engellenen kişilerin listesini gösteriyor. Birini engellemek için "Kişi ekle"ye basın.

WhatsApp'ta engellenecek kişiyi bulmak için kişi listenizde gezinin. Engellenecek kişiyi bulmak için aramayı da kullanabilirsiniz.

Engeli Kaldırmak

WhatsApp'ta birinin engellemesini kaldırmak için yukarıdaki adımların aynısını izleyin. Engellenen kişiler listesine ulaştığınızda, listedeki adına tıklayın veya dokunun ve bu kişinin Engelini Kaldırmak istediğinizi onaylayın.