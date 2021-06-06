Android'de Reklam Kişileştirmeyi Kapatmak

Ancak çoğu Android kullanıcısı, özellikle cihazı başka biriyle paylaşıyorsa, bu reklamları son derece rahatsız edici buluyor. Neyse ki, Google'ın artık etkinliğinizi reklamcılık için kullanmaması için bu ilgi alanına dayalı reklamları devre dışı bırakmanın bir yolu var. Birkaç basit dokunuşla telefonunuzdan devre dışı bırakabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Android'de Kişisel Reklamları Kapatmak

Android telefonunuzu açın ve Ayarlar'a gidin

Ayarlar'dayken aşağı kaydırın ve Google seçeneğine dokunun

Not: Akıllı telefonunuzun modeline bağlı olarak, Google menüsünü ana sayfada bulabilir veya başka bir yerde gizlenmiş olabilir. Yapılacak en iyi şey, onu bulmak için Ayarlar'daki arama çubuğunu kullanmaktır.

Oradan Reklamları seçin

"Reklam Kişiselleştirmeden Çık" seçeneğini etkinleştirin

Şu mesajı alacaksınız: “Yine de reklamlar göreceksiniz, ancak bunlar ilgi alanlarınıza dayalı olmayabilir. Önbelleğinizi temizlerseniz, devre dışı ayarın iptal edileceğini unutmayın." Devam etmek ve değişikliği uygulamak için Tamam'a dokunun.

Artık reklam kimliğiniz Google tarafından reklam amacıyla kullanılmayacaktır. Evet, Google tarafından izlenmeye devam edeceksiniz, ancak bunun yerine rastgele reklamlar göreceksiniz. En azından daha az ürkütücü olacak.

Bu kadar mı? Tam olarak değil. Yakın zamanda telefonunuzda kişiselleştirilmiş reklamlar görmeyeceğinizden emin olmak için fazladan bir adım atabilirsiniz.

Reklam Kimliğinizi Sıfırlayın

Devre dışı bırakma butonunun üzerinde bulunan Reklam Kimliğini Sıfırla seçeneğine dikkat edin. Uygulamalarınızdan ve internet kullanımınızdan önceden toplanmış olan tüm verileri kaldırmak için buna dokunun.

Veritabanı temizlenecek ve yeni veriler (altta görebileceğiniz) yeni bir reklam kimliği altında toplanacaktır. Bu nedenle, toplanan veri miktarını en aza indirmek istiyorsanız, reklam kimliğinizi haftada en az bir kez sıfırlamayı deneyebilirsiniz.

Ek bir not olarak, Google, reklamları bildirmenize izin verir, ancak Google'a nedenini söylemeniz gerekir. Geri bildirim seçenekleri şunları içerir: Reklam uygunsuz, Bu reklamı birden çok kez gördüm, Bu reklamla ilgilenmiyorum ve Reklam içeriği.