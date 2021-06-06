Sızan görüntüler ile Nisan ayında Samsung Galaxy S21 FE'ye ilk bakışımızı atmıştık ve akıllı telefonun Galaxy S21'e benzeyen tasarımını incelemiştik. Şimdi, bize akıllı telefonu dört renkte gösteren yeni bir S21 FE render seti ortaya çıktı. Bunları kontrol edebilirsiniz.

Samsung Galaxy S21 FE Renk Seçenekleri

Galaxy S21 FE (SM-G990B) geçtiğimiz ay Snapdragon 888 SoC, 6GB RAM ve Android 11 ile Geekbench'te görüldü.

S21 FE'nin ayrıca 32MP selfie kamera barındıran delikli 6.41" düz ekrana (muhtemelen AMOLED) sahip olduğu söyleniyor. Akıllı telefon 128GB ve 256GB depolama seçeneklerine sahip olacak, 5G ağlarını destekleyecek ve 4.500 mAh pil paketine sahip olacak.

Samsung'dan henüz Galaxy S21 FE hakkında bir açıklama yok, ancak akıllı telefonun Temmuz ayında seri üretime gireceği ve 2021'in 4. çeyreğinde satışa çıkacağı söyleniyor. Ayrıca Samsung Mexico'nun resmi web sitesinde de cihazdan bahsedildi.

Samsung Galaxy S21 FE hakkında daha fazla ayrıntı önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacak.