Xiaomi'nin Mi 9 SE, iki yıldan biraz daha uzun bir süre önce Android 9 ile piyasaya sürüldü, bu nedenle OEM'in eski cihazlarını da güncellediğini görmek güzel. Yeni güncelleme, yazılımın MIUI sürümünü yükseltmez, ancak Android 11'in daha yeni sürümünü sunar.

Xiaomi Mi 9 SE Android 11/MIUI 12.5 Güncellemesi

Android 11 tabanlı MIUI 12.5 güncellemesi, Mart ayında Çinli kullanıcılara dağıtılmıştı, bu nedenle küresel varyant da bekleniyordu. Ayrıca, bunun aşamalı bir sunum olduğunu ve bazı pazarların küresel üretici yazılımı sürümü olan V12.5.1.0.RFBMIXM'ye güncelleme şansı için birkaç gün beklemesi gerekebileceğini unutmayın.

Değişikliklerin çoğu kaputun altında olduğundan, kullanıcı arayüzünde ciddi bir değişiklik beklemeyin. Android 11'e özgü özellikler olan tek seferlik izinler ve sohbet balonları en dikkat çeken işlev olacak.