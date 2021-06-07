Apple'ın 7 Haziran'daki WWDC21 etkinliği, iOS 15 ve büyük ölçüde geliştirilmiş yeni iPadOS sürümünü ortaya çıkardı ancak Apple Watch sahipleri en çok yeni watchOS 8'in neler getireceğini öğrenmekle ilgilenecek.
WatchOS 8 Çıkış Tarihi, Özellikleri ve Apple Watch Uyumluluğu
WatchOS 8 güncellemesini alan Apple Watch modelleri 3-6 Serisi ve Apple Watch SE olacak.
WatchOS 8, kısa bir süre önce watchOS 7 güncellemesini alma ayrıcalığı verilen tüm Apple Watch modellerine sunulacak. Bunlarsa 2017 Apple Watch Series 3 ve sonraki modellerdir. Yani çok eski püsküler dahil değil.
Apple watchOS 8 çıkış tarihi
Temmuz'da watchOS 8 beta sunulacak ve Eylül'de tam sürüm çıkacak.
Apple, watchOS 8 beta sürümünün Temmuz'da çıkacağını ve sonbaharda tam sürüme giderken birkaç beta güncellemesinin de olacağını söylüyor.
Yeni watchOS 8 özellikleri
- Portre modu fotoğraflarından yeni saat yüzleri yapma
- Çoklu zamanlayıcılar (nihayet!)
- Fotoğrafları doğrudan Apple Watch'tan mesajlar ve posta yoluyla paylaşma
- Apple Watch'ta Kişiler uygulaması
- Apple Watch için İpuçları
- Müzik, Haritalar ve Hesap Makinesi için Her Zaman Açık özelliği
- Bul özelliği AirTag'i destekler
- Karalama, el yazısı mesajlara emoji eklenebilir
- Müzik artık Mesajlar aracılığıyla doğrudan Apple Watch'tan paylaşılabilir
- Öne çıkanlar ve anılar içeren Fotoğraflar uygulaması
- Uyurken Yeni Solunum Hızı ölçümü
- Yeni Tai-Chi ve Pilates egzersizi
- Janet Jenkins ile Fitness+
- Yeni Artist Spotlight antrenman serisi
- Farkındalık (eski Breathe uygulaması) ve daha iyi Odaklanma uygulaması
- Bir sonraki saat için yağış bilgisi içeren hava durumu uygulaması
- AssistiveTouch – Apple Watch'un ekrana dokunmadan tek kolla kullanımı