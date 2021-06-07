WatchOS 8 Çıkış Tarihi, Özellikleri ve Apple Watch Uyumluluğu

Apple'ın 7 Haziran'daki WWDC21 etkinliği, iOS 15 ve büyük ölçüde geliştirilmiş yeni iPadOS sürümünü ortaya çıkardı ancak Apple Watch sahipleri en çok yeni watchOS 8'in neler getireceğini öğrenmekle ilgilenecek.

WatchOS 8 Çıkış Tarihi, Özellikleri ve Apple Watch Uyumluluğu

WatchOS 8 güncellemesini alan Apple Watch modelleri 3-6 Serisi ve Apple Watch SE olacak.

WatchOS 8, kısa bir süre önce watchOS 7 güncellemesini alma ayrıcalığı verilen tüm Apple Watch modellerine sunulacak. Bunlarsa 2017 Apple Watch Series 3 ve sonraki modellerdir. Yani çok eski püsküler dahil değil.

Apple watchOS 8 çıkış tarihi

Temmuz'da watchOS 8 beta sunulacak ve Eylül'de tam sürüm çıkacak.

Apple, watchOS 8 beta sürümünün Temmuz'da çıkacağını ve sonbaharda tam sürüme giderken birkaç beta güncellemesinin de olacağını söylüyor.

Yeni watchOS 8 özellikleri

  • Portre modu fotoğraflarından yeni saat yüzleri yapma
  • Çoklu zamanlayıcılar (nihayet!)
  • Fotoğrafları doğrudan Apple Watch'tan mesajlar ve posta yoluyla paylaşma
  • Apple Watch'ta Kişiler uygulaması
  • Apple Watch için İpuçları
  • Müzik, Haritalar ve Hesap Makinesi için Her Zaman Açık özelliği
  • Bul özelliği AirTag'i destekler
  • Karalama, el yazısı mesajlara emoji eklenebilir
  • Müzik artık Mesajlar aracılığıyla doğrudan Apple Watch'tan paylaşılabilir
  • Öne çıkanlar ve anılar içeren Fotoğraflar uygulaması
  • Uyurken Yeni Solunum Hızı ölçümü
  • Yeni Tai-Chi ve Pilates egzersizi
  • Janet Jenkins ile Fitness+
  • Yeni Artist Spotlight antrenman serisi
  • Farkındalık (eski Breathe uygulaması) ve daha iyi Odaklanma uygulaması
  • Bir sonraki saat için yağış bilgisi içeren hava durumu uygulaması
  • AssistiveTouch – Apple Watch'un ekrana dokunmadan tek kolla kullanımı