Apple'ın 7 Haziran'daki WWDC21 etkinliği, iOS 15 ve büyük ölçüde geliştirilmiş yeni iPadOS sürümünü ortaya çıkardı ancak Apple Watch sahipleri en çok yeni watchOS 8'in neler getireceğini öğrenmekle ilgilenecek.

WatchOS 8 Çıkış Tarihi, Özellikleri ve Apple Watch Uyumluluğu

WatchOS 8 güncellemesini alan Apple Watch modelleri 3-6 Serisi ve Apple Watch SE olacak.

WatchOS 8, kısa bir süre önce watchOS 7 güncellemesini alma ayrıcalığı verilen tüm Apple Watch modellerine sunulacak. Bunlarsa 2017 Apple Watch Series 3 ve sonraki modellerdir. Yani çok eski püsküler dahil değil.

Apple watchOS 8 çıkış tarihi

Temmuz'da watchOS 8 beta sunulacak ve Eylül'de tam sürüm çıkacak.

Apple, watchOS 8 beta sürümünün Temmuz'da çıkacağını ve sonbaharda tam sürüme giderken birkaç beta güncellemesinin de olacağını söylüyor.

Yeni watchOS 8 özellikleri