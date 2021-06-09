Live Text ile iOS'te Fotoğraftaki Yazıyı Metne Çevirmek

Apple'ın iOS 15 işletim sistemindeki en yeni yıllık güncelleme, iPhone, iPad veya Mac'inizin, ekranda görünen fotoğrafın herhangi bir yerindeki kelimeleri veya metinleri tanımasını sağlıyor ve adı Live Text.

Kamera Uygulamasında Live Text

Bu özellik film rulosundaki geçmiş (ve gelecekteki) fotoğraflar ile çalışır. Aynı zamanda doğrudan kamera uygulamasına entegredir. Yeni küçük Live Text araç takımı görselin herhangi bir yerde metin algıladığı anda, kamera uygulamasının sağ alt köşesinde (yakınlaştırma düğmesinin yanında) küçük sarı bir daire şeklinde ekranda görünür.

Tıkladığınızda, kamera görüntüyü dondurarak metnin ihtiyacınız olan kısmını parmağınızla seçmenize olanak tanır. O metni "kopyalamak", "tümünü seçmek", "aramak", "çevirmek" ve "paylaşmak" mümkündür.

iOS 15, Apple kullanıcılarına tüm web sayfaları ve fotoğrafların içindeki metinler de dahil olmak üzere neredeyse her yerden metinleri neredeyse her dilden çevirme seçeneği sunuyor.

Örneğin, sınıfta beyaz tahtadan profesörün notlarının bir kopyasını kaydetmeye çalışıyorsanız, Live Text bunları anında kopyalayıp iCloud notlarınıza (veya benzer başka herhangi bir yere) kaydetmenize olanak tanır. Hemen senkronize edilir ve örneğin MacBook'unuzdan görüntülenmeye hazır olur.

Fotoğraflar Uygulamasında Live Text

Kamera uygulamasının aksine, Fotoğraflar uygulamasında metin tanımayı etkinleştirmek için her zaman Live Text düğmesine basmanız gerekmez. Parmağınızı basılı tutun, ardından ihtiyacınız olan metni seçmek için parmağınızı sağa veya sola hareket ettirin. Cihazınız metni bulacak ve seçecektir.

"Ara" seçeneği, Safari'de, App Store'da veya Haritalar'da anında bir metin veya ad aramanıza olanak tanır. Örneğin, bir arkadaşınızın harika görünümlü bir dondurmacının önünde çekilmiş bir fotoğrafına rastlarsanız, hemen resimdeki mağazanın adını seçebilir, "ara" seçeneğini seçerek ihtiyacınız olan her şeyi öğrenebilirsiniz.

Fotoğraftaki Telefon Numarasını Bulmak

Apple ayrıca telefon numarası tanıma özelliğini Live Text'e entegre ediyor ve yalnızca birkaç dokunuşla bir fotoğraftan bir numarayı aramanıza veya kısa mesaj göndermenize olanak tanır.

İlk olarak, sağ alttaki Live Text düğmesine basın. Bir telefon numarası görürse cihaz bunun altını çizer. Altı çizili numaraya dokunduğunuzda, arama, mesaj, FaceTime/FaceTime ses, kişilere ekleme veya bu numarayı kopyalamak isteyip istemediğinize ilişkin çeşitli seçeneklerin listesini göreceksiniz.

Live Text Sistem Üzerinden Çalışır

Apple, Canlı Metin'in ekranda göründüğü sürece herhangi bir yerde herhangi bir metin üzerinde çalışacağını vaat ediyor. Buna ekran görüntüleri, QuickLook ve hatta internette gezinirken karşılaştığınız görüntüler dahil.

Desteklenen Diller ve Cihazlar

Şu anda Live Text, aşağıdaki 7 dilden herhangi birinde ekrandaki metni seçebilmektedir (ancak gelecekte kesinlikle daha fazlası olacak):

İngilizce

Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince

Fransızca

İtalyan

Almanca

İspanyol

Portekizce

Ayrıca iPhone'larda, iPad'lerde ve Mac'lerde desteklenir.