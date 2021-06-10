The Verge'in yakın tarihli bir raporuna göre, Facebook akıllı saat pazarına girmek istiyor. Sosyal medya devinin ilk akıllı saatinin, Facebook uygulaması, Messenger, Instagram ve WhatsApp'ı içeren Facebook uygulama paketi içerisinde paylaşılabilen fotoğraf ve videoları çekmek için kullanıcıların uygun gördüğü her yere yerleştirebildiği iki ayrılabilir kameraya sahip olacağı bildiriliyor.

Facebook'tan Çıkarılabilir Kameralı Akıllı Saatler Geliyor

Facebook Watch (geçici isim), paslanmaz çelik bir kasa içine yerleştirilmiş hem öne bakan hem de arkaya monte edilmiş kameralar sunacak. Öne bakan kameranın öncelikle video görüşmeler için kullanıldığı, arka modülün ise otomatik odaklama ile geldiği ve 1080p'ye kadar içerik kaydedebildiği söyleniyor. Saat, kalp atış hızı izleme dahil tüm standart sağlık ve fitness takibini de yapacak.

Başka kaynaklarda Facebook Watch'un ayrıca akıllı telefonlardan bağımsız çalışmasına izin verecek olan LTE bağlantısına sahip olduğu söyleniyor. Cihaz beyaz, siyah ve altın renklerinde gelecek. Giyilebilir cihazın 2022'de 400 dolarlık bir fiyat etiketi ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Facebook'un sırt çantaları ve çantalar dahil olmak üzere saatin çıkarılabilir kameralarıyla uyumlu ürünler sunmak için üçüncü taraf aksesuar üreticileriyle temas kurduğu iddia ediliyor.