Apple, iOS 15 geliştirici beta sürümünü yayınladı ve şimdi onu iPhone'unuza yükleyebilirsiniz. Beta'yı ofisteki birkaç iPhone'da halihazırda kullanıyoruz ve birkaç ufak hata ve pil ömründe olağan hafif bir düşüşle çoğunlukla kararlıdır. İsterseniz siz de deneyin ve cihazınızdaki tüm yeni iOS 15 özelliklerini görün. Tabii ki, bu erken bir beta ve son derece kararlı bir yazılım olmayacak, bu yüzden bunu ana cihazınız yerine ikincil bir cihaza kurmak mantıklı.

iOS 15 Geliştirici Beta'sı Nasıl İndirilir?

Bunu akılda tutarak, iOS 15'i indirme ve yükleme işlemi aslında oldukça basittir. İşte hızlı bir dökümü:

iOS 15 geliştirici betası nasıl yüklenir:

Verilerinizin tam bir iTunes yedeklemesini alarak başlayın. Neyse ki, bunun için artık iTunes'a ihtiyacınız yok: iPhone'unuzu bir kablo aracılığıyla Mac'inize bağlayın ve Finder ile yedekleyin veya alternatif olarak iPhone'unuzu iCloud'a yedekleyebilirsiniz. Bu önemlidir, çünkü tam olarak nihai olmayan bir beta yazılımı yüklemek üzeresiniz, bu nedenle hatalarla karşılaşabilirsiniz. iOS 15 geliştirici betası, Apple'ın Geliştiriciler Web Sitesi'nde mevcuttur. Erişmek için bir geliştirici hesabına sahip olmanız gerekir. Bir Apple geliştirici üyeliğinin yılda 99 ABD dolarına mal olduğunu ve beta sürümünü yükleyebilmek için gereklilik olduğunu unutmayın.

*Apple Developer programına kayıtlı değilseniz, iyi haber şu ki, herkese açık iOS 15 beta sürümü Temmuz'da geliyor, bu yüzden bekleyiş uzun sürmemeli.