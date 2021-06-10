Samsung Galaxy S21 FE, hem 6 GB RAM hem de 8 GB RAM içeren versiyonlara sahip olacak. Her iki kapasite de Snapdragon 888 yonga seti ile gelecek, yani burada bu kez Exynos yok.

İşte Samsung Galaxy S21 FE Geekbench Puanı

8 GB'lık modelin varlığı ilk kez yeni yayınlanan bir Geekbench puan tablosu ile ortaya çıktı. Test edilen cihaz aynı zamanda Android 11 ve yukarıda bahsedilen Qualcomm yonga setini de beraberinde getiriyor. Yani her şey Galaxy S21 FE'ye işaret ediyor.

Samsung Galaxy S21 FE'nin bu sene 4. çeyrekte çıkış yapacağı söyleniyor ve dört renk seçeneği, 120Hz yenileme hızına sahip 6.41 inç Süper AMOLED, 128GB veya 256GB depolama ve 4.500 mAh pil sunmasını bekliyoruz. Her yönüyle gözde bir S21 serisi cihaz olacağına şüphe yok.