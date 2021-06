Beyninizi Zinde Tutmak İçin En İyi Uygulamalar

Aşağıdaki mobil uygulamalarla hafızanızı, konsantrasyonunuzu ve daha fazlasını geliştirerek zihninizi sağlıklı tutabilir ve odaklanma gücünüzü artırabilirsiniz. Bildiğiniz gibi okul yaşamından sonra düzenli bir öğrenme sürecimiz artık olmuyor. Çalışmanız gereken herhangi bir ödev ya da sınav olmasa da bu, beyninizi çalıştırmayı bırakmanız gerektiği anlamına gelmemeli. Beyniniz için egzersizler yapmak vücudunuzla yaptığınız egzersizler kadar ÖNEMLİDİR.

Beyninizi güçlendirmek hafızanızı, konsantrasyonunuzu, düşüncelerinizi hızlı bir şekilde bir araya getirme yeteneğinizi ve çok daha fazlasını geliştirecektir. En önemlisi beyninizi hemen şimdi eğitmeye başlarsanız, yaşlılıkta daha keskin bir zekaya sahip olacaksınız. İşte günlük beyin jimnastiği egzersizlerine başlamanıza yardımcı olacak bazı harika uygulamalar.

1. NeuroNation

NeuroNation uygulaması beyninizi hafıza, konsantrasyon ve tepki süresi dahil olmak üzere birçok alanda güçlendirebilir. Uygulamayı ilk açtığınızda, beyninizi dört farklı alanda test eden güçlü ve zayıf yönler testine girecek ve burada yönlendirmeleri takip edeceksiniz. Testinizin sonunda, sonuçlarınız uygulamaya kaydedilecek ve beyin egzersiziniz için bir başlangıç noktası olarak değerlendirilecek.

Uygulamadaki eğitici alıştırmalar daha çok oyun gibi hissettiren, tamamlamanız gereken çok sayıda eğlenceli alıştırmadan oluşuyor. Bazı oyunlar ücretli üyeliklere özel olsa da, birçok harika ücretsiz seçenek de var.

NeuroNation uygulamasının en havalı özelliklerinden biri, stresli bir iş gününün ortasında hem beyninizi hem de vücudunuzu meşgul etmek için küçük egzersizler olan NeuroBoosters'tır. Bu küçük alıştırmalar, doğru yaptığınızdan emin olmak için resimler ve ayrıntılı talimatlarla birlikte sunuluyor. Burada toplam 11 farklı egzersiz var.

İndirin: Android | iOS

2. Train Your Brain

Train Your Brain uygulamasında hem yetişkinler hem de çocuklar için harika denilebilecek tonlarca eğlenceli ve ilginç oyun var. Bazı oyunlar hafıza becerilerinizi sınarken, diğerleri problem çözme ve mekânsal farkındalık becerilerinizi test edecek.

Her oyunun birden fazla seviyesi var. Böylece sürekli olarak meydan okuma modunda oluyorsunuz. Bu ücretsiz uygulamada yalnızca yaklaşık 10 oyun var, ancak bunlar giderek daha zor hale geldikleri ve bir meydan okuma ortama oluşturdukları için içerikten yoksunmuş gibi hissetmeyeceksiniz.

Sadece tek bir uygulama içi satın alma seçeneği var. O da reklamları kaldırmak için.

İndirin: Android | iOS (Ücretsiz)

3. Memory Match

Öncelikle ezberleme kabiliyetinizi geliştirmek istiyorsanız, Memory Match uygulaması harika bir seçim olacak. Bu uygulama, esasen, yıldız kazanmanıza ve ilerlemenizi izlemenize izin veren seviyeleri olan sanal bir hafıza eşleştirme kurallı kart oyunudur.

Sizin için oluşturulmuş seviyeleri takip edebilir veya kendi özel seviyelerinizi oluşturabilirsiniz. Özel bir seviye ile ekranda kaç tane kart olduğunu ve müzik aletleri veya hayvanlar gibi kartlarda ne olacağını siz seçeceksiniz.

Bu uygulamada başka bir seçenek yok, ancak hafızanızı geliştirmenize elbette yardımcı olacak. Oyunu oynamaya devam ettikçe, hafızanızın hızla geliştiğini göreceksiniz. Ayrıca, stresli olduğunuzda basit bir oyun oynamak inanılmaz derecede rahatlatıcı olabiliyor.

İndirin: Android | iOS (Ücretsiz)

4. Lumosity

NeuroNation'a benzer şekilde, Lumosity de uygulamayı ilk indirdiğinizde bir eğitim testi getiriyor. Bu test sonuçlarınızı kaydederek ve yaşınızdaki diğer insanlara kıyasla nerede olduğunuzu bilmenizi sağlar ve en çok hangi alanlarda çalışmanız gerektiğini vurgular.

Her gün, üç farklı bilişsel oyun içeren temel bir antrenmana ücretsiz olarak erişebiliyorsunuz. Bu üç oyun her gün değişecek, ancak ücretsiz teklifleri gün içinde istediğiniz kadar oynayabileceksiniz. Lumosity uygulamasının en iyi özellikleri yalnızca aylık veya yıllık abonelik planı için ödeme yapan Premium üyeler tarafından kullanılabiliyor. Açıkçası bu özellikler için ücretli abone olmaya değer.

Amacınız beyninizi her gün biraz yormaksa, ücretsiz sürüm bunun için yeterli. Ancak, zayıf yönlerinize odaklanan kişiselleştirilmiş bir eğitim planı istiyorsanız, Premium sürüm buna değer olabilir. Premium sürümünü istediğiniz an iki haftalık bir deneme süresi boyunca deneyebilir ve paranızın karşılığını vermediğini düşündüğünüzde iptal edebilirsiniz.

İndirin: Android | iOS

5. Mnemonist

Mnemonist, ezberleme becerilerini geliştirmek için bir diğer harika uygulama. Çalışma mantığı size bir dizi kelime verilme ve daha sonra hepsini hatırlamanız istenmesi üzerine kurulu. Geri sayım başlatan bir zamanlayıcı var. Bu nedenle listeye bakmak ve ezberlemek için yalnızca sınırlı bir süreniz olacak.

Bazen ekranda sadece bir kelime görebilirsiniz, bazen de uzun bir kelime listesi görebilirsiniz. Daha yüksek seviyelere ilerledikçe, ezberlemeniz gereken kelime miktarı da artacak. Bu ezberleme uygulamasının güzel yanı, sonunda tüm kelimeleri hatırlamaya çalışmak için bir tür numara kullanmanız gerekecek olmasıdır. Nasıl mı?

Basit kelimeleri ezberlemek daha küçük sayılarda işe yarayabilir. Ancak uzun listelerle karşılaştığınızda, size yardımcı olması için bir anımsatıcıya veya başka bir ezberleme tekniğine ihtiyacınız var. Örneğin, yukarıdaki ekran görüntüsündeki ilk iki kelimeye bakın: düğme (button) ve uzaktan kumanda (remote).

Bu iki kelimeyi "Uzaktan kumandadaki düğmeye bas (Push the button on the remote.)" gibi bir şeyi hatırlayarak hatırlayabilirsiniz. Aynı kavram kelimelerin geri kalanı için de geçerlidir.

İndirin: Android

Beyninizi Her Gün Güçlendirin

Beyin egzersizleri yapmak, zamanınızın büyük bir bölümünü almak zorunda değil. Sonuçları görmeye başlamak için günde sadece 10-15 dakika beyninizi uyarmaya ihtiyacınız var. Tabii ki, beyninizi eğitmek için daha fazla zamanınız varsa, bu fırsatı değerlendirin. Ama orada burada sadece birkaç dakikanız varsa, ihtiyacınız olan tek şey 10-15 dakikadır.

Stres vücudumuza hem fiziksel hem de zihinsel olarak zarar verir. Bu nedenle, stresten kurtulmak ve hayata olumlu bir bakış açısı getirmek için bu harika sakinleştirici uygulamaları değerlendirin.