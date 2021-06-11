Heimdall Flash Tool: Samsung için firmware yükleme uygulaması

Kullanıcıların ve geliştiricilerin çoğu, Samsung cihazlarına sistem yazılımı yüklemek için Odin yazılımını kullanmayı tercih ediyor. Samsung, kendi ekibi için Odin'i geliştirdi ancak yalnızca Windows platformunda çalışıyor. Yani Odin, Mac ve Linux OS platformlarını desteklemiyor. Ancak Heimdall Flash Tool, Samsung Android cihazlarınıza farklı yazılımlar yüklemek için kullanılan, platformlar arası desteği de olan açık kaynaklı bir tam takım yazılımdır. Bu nedenle, Heimdall, Mac ve Linux platformlarında da destekleniyır. Bu yazımızda, Samsung Galaxy cihazlarınıza istediğiniz ROM (Firmware)'u yüklemek için Heimdall Flash Tool'un nasıl kullanılacağından bahsedeceğiz.

Heimdall Flash Tool, Samsung telefonunuzun "brick" olduğu durumlarda da yardımcı olabiliyor. Ayrıca hard reset, stok ROM'u yeniden yükleme ya da TWRP gibi özel bootloader uygulamalarını kurma ve daha birçok özellik sunmaktadır. Heimdall ayrıca CF-Root çekirdeklerini kullanarak da cihazınızda root erişimi sağlamanıza yardımcı olabilir.

Glassechidna.com.au geliştirici ekibine, her platform için bu harika aracı yaratmış oldukları için teşekkür ederiz. Şimdi Heimdall aracının nasıl çalıştığını ve Samsung cihazlarıyla ne kadar uyumlu olduğunu kontrol edelim.

Heimdal nedir?

Heimdall, Windows, MAC ve Linux platformlarında kullanılabilen, Samsung Galaxy akıllı telefonlar için firmware dosyalarını kurmak için kullanılan platformlar arası açık kaynaklı bir programdır.

Heimdall neden Odin'den daha iyi?

Bunun başlıca nedenlerinden biri Odin'in MAC ve Linux platformlarıyla uyumlu olmamasıdır. Ancak Heimdall tüm platformlarla uyumludur. Heimdall aracının bir başka avantajı da, Odin aracının bazen bazı Samsung cihazları tarafından desteklenmemesidir. Bu, hatalara veya önyükleme döngüsünün başlaması gibi sorunlara neden olabilir. Bu nedenle Heimdall'ı kullanmanız her zaman daha iyidir.

Windows için Heimdall

Windows işletim sistemi uyumlu Heimdall paketinin içinde şunlar var: Heimdall komut satırı aracı, Heimdall GUI ve Samsung USB sürücüsü.

macOS için Heimdall

macOS için Heimdall paketi şunları içeriyor: Heimdall komut satırı aracı, Heimdall GUI ve Codeless kext (alternatif sürücü).

Linux için Heimdall

Linux platformu için Heimdall paketi şunları içeriyor: Heimdall komut satırı paketi, Heimdall ön uç paketi.

Heimdall Flash Tool'u indirmek için buraya tıklayın

Heimdall aracını kullanma adımları:

Öncelikle Samsung sürücüsünü kurun ve Galaxy cihazınız için SamFirm veya Frija programlarını kullanarak en son üretici yazılımını indirin.

Ardından Samsung telefonunuzu kapatın.

Heimdall aracını indirin ve masaüstünüzde açın.

Şimdi ses azaltma + Bixby tuşu + güç tuşunu basılı tutarak telefonunuzu download moduna getirin. Orta sınıf Galaxy cihaz kullanıyorsanız ses açma + ses kısma + güç tuşunu basılı tutmalısınız.

Çıkan uyarıyı onaylamak için ses açma düğmesine basın, ardından telefon download moduna geçecektir.

Heimdall, cihazınızı otomatik olarak algılayacaktır.