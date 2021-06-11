iPhone: Safari Uygulamasında IP Adresi Nasıl Gizlenir?

Bir gizlilik adımı daha atan Apple, varsayılan olarak Safari uygulamasının ve Posta uygulamasının IP adreslerini gizleyeceğini açıkça belirtti. Bu yenilikle, verilerinizi sürekli izleyen üçüncü taraf uygulamalar hiçbir adım atamaz duruma gelecek. Üstelik, birkaç gün içinde, kullanıcıların mikrofon, konum, kişiler, kamera ve daha fazlasını kullanan uygulamalara genel bir bakış atmasını sağlamak için Ayarlar uygulamasında gizlilik raporu sunulacak.

Bu yeniliğin çalışma mantığı basit olarak şöyle; Google'da herhangi bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, Safari uygulaması, İnternet Servis Sağlayıcınız veya cihazınızın bağlı olduğu başka bir ağ yerine Apple alan adlarıyla ilişkili IP Adreslerini gösterecek.

Bununla birlikte, artı nokta, hangi uygulamaların mikrofon, kamera, konum vb. hizmetleri kullandığını kontrol etmek için iPhone'da Gizlilik Raporunu alacaksınız; Şüpheli bir uygulama tespit ettiğinizi düşündüğünüzde, uygulamayı derhal silebileceksiniz. iPhone veya iPad'inizi son sürüm olan iOS 15'e güncellemeniz yeterli. Yazının devamında detayları bulabilirsiniz.

Safari iPhone'daki Takipçilerden IP Adresi Nasıl Gizlenir?

Safari uygulamasındaki izleyicilerden (Reklam servisleri vs.) IP Adreslerini gizlemek için Ayarlar uygulamasına erişmeden önce iPhone'un güncel olduğundan emin olun. Yani bu özellik için iOS yazılımınızın iOS 15 olması gerekiyor. Ardından Safari uygulamasında aşağıdaki sıralamayı izlemelisiniz:

iPhone'da Ayarlar bölümüne girin. Aşağı doğru inerek Safari uygulamasına giriş yapın. IP Adresini Gizle bölümüne dokunun. Sağ alanda istediğiniz ayarı seçin; ister gizleyin isterseniz de olduğu gibi bırakın.

Hepsi bu kadar!