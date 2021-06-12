Android 12 Beta Nasıl İndirilir?

Android 12 beta, Pixel 3 ve sonraki sürümlerde çalışıyor. Ancak Android 12 Geliştirici Önizlemesi'nden farklı olarak beta, üçüncü taraf cihazlarla da uyumludur. Bunlar özellikle seçilmiş markalardır. Aşağıda uygun cihazlar için bağlantıları ve içlerinde Android 12 beta'yı yüklemeyle ilgili talimatları bulacaksınız.

Android 12 Beta ile uyumlu cihazlar ve Image indirme bağlantıları

Android 12 Beta ile uyumlu Pixel cihazlar

Piksel 3/XL

Piksel 3a/XL

Piksel 4/XL

Piksel 4a/5G

Piksel 5

Image Dosyasından Kurmak

Başlamak için öncelikle Android 12 beta'yı kurmak için gereken dosyaları indirmeniz gerek. Bunu yapmanın iki yolu vardır. İlk olarak, telefonunuzu silen ve her şeyi sıfırdan başlatan bir Factory Image yükleyebilirsiniz. Alternatif olaraksa telefonunuzu silmeden mevcut Android sürümünüze yüklenen bir OTA dosyası kullanabilirsiniz.

Örneğin, yukarıda bağlantısını verdiğimiz gibi Asus bir Factory Image dosyası sunuyor ve ardından Fastboot moduna girmeyi ve daha sonra indirilen klasördeki .bat dosyasına çift tıklamayı gösteriyor. Her markanın adımlarını izleyerek siz de Android 12 beta'yı uyumlu cihazınıza kurabilirsiniz.

OTA Dosyasından Kurmak

OTA dosyası ile Android 12 beta kurmak verileri silmez. Bir tane bulduysanız aşağıdaki adımları izleyin. Adımlar genel amaçlıdır ancak her model telefon için yaklaşık olarak aynıdır.

Kurtarma moduna önyükleme yapın

Cihazınızı Kurtarma modunda başlatacaksınız. Bunu yapmak için tamamen kapatın. Ardından, Bootloader sayfasına gelene kadar Güç düğmesini ve Sesi kısma düğmesini aynı anda basılı tutun. Ekranda bir simge gördüğünüzde doğru yerde olduğunuzu anlayacaksınız.

Ses düğmelerinizi kullanarak Kurtarma moduna gidin. Güç düğmesine tıklayarak seçin. Alternatif olarak, ADB'li bir bilgisayara zaten bağlıysanız, yeniden başlatma kurtarma komutunu kullanabilirsiniz.

Şimdi, üzerinde ünlem işareti olan daha küçük bir Android olacak. Buradan, Kurtarma moduna tam olarak girmek için Güç düğmesine ve Sesi açma düğmesine yaklaşık bir saniye basın. Sesi açma düğmesini bırakmak sizi Kurtarma'ya (Recovery) gönderir.

ADB sideload'a gidin

Ses düğmelerini kullanarak, Apply update from ADB seçeneğine ilerleyin ve güç düğmesiyle seçin. Android 12 Beta gibi bir OTA'yı nasıl yükleyeceğiniz konusunda sizi yönlendiren bir ekranı açacaktır.

Telefonu ADB araçları kurulu bir bilgisayara bağlayın

İndirilen OTA dosyasını cihazınıza aktarmanın tek yolu bu olduğundan bu adım önemlidir. ADB ve Fastboot araçlarına ihtiyacınız olacak. ADB araçlarını Android Developers web sitesinden indirebilirsiniz (<-) Windows cihazlarda işlemi biraz daha kolaylaştıran ClockWorkMod'dan Universal ADB Drivers'ı (<-) da kullanabilirsiniz.

Sideload komutunu girin

Artık OTA dosyasını yükleyebilirsiniz. Windows'ta, Komut İstemi'nizin ADB araçları klasörüne yönlendirildiğinden emin olun ve adb sideload yazın. macOS veya Linux kullanıyorsanız, aynı şeyi Terminal'de yapmak için ./adb sideload yazın (Terminal'in doğru klasöre yönlendirildiğinden emin olmak için “cd” ve “ls” komutlarını kullanın) Ardından, işlemi başlatmak için Google'dan indirdiğiniz .zip klasörünün dosya adını girmeniz ve enter tuşuna basmanız gerekir.

Telefonunuzu yeniden başlatın

OTA kurulumu tamamlandıktan sonra, Kurtarma Modu'na geri götürüleceksiniz. Son adım güç düğmenizle Reboot now seçeneğini seçmektir.

Not: Bu işlem cihazınızı silmez, ancak verileri yedeklemek iyi olabilir.