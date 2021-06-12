Android'de Mühendislik Başkan Yardımcısı Dave Burke, Android 12 beta'nın "şimdiye kadarki en çok indirilen/yüklenen beta" olduğunu söyledi. Ne var ki önceki betalarla karşılaştırabilmemiz için somut bir sayı vermedi.

Android 12 Şimdiye Kadar En Çok İndirilen Beta Oldu

Android 12 ilk olarak Mayıs ayında beta test aşamasına girdi ve uzun bir süre sonra ilk kez büyük oranda yeniden tasarlanmış bir arayüz sundu. Bu yeni sürüme “Material You” denir. Bu hamle kesinlikle yeni sürüme ilginin artmasına yardımcı oldu.

Ayrıca şirketin Beta 1'i normalden daha erken kullanıma hazır hale getirmesi etkili oldu, bu yüzden betayı indirenler yalnızca Pixel sahipleri olmadı. Dün Google, yeni gizlilik özellikleri ve diğer değişikliklerle (Wi-Fi hızlı geçişinin nasıl çalıştığına dair şüpheli bir değişikliktir) Pixel cihazlar için Android 12 Beta 2'yi kullanıma sunmaya başladı.