Android: Yaşlı İnsanlara Yönelik Uygulamalar

Yaşlı akrabanız Android telefonunu kullanmakta zorlanıyor mu? Bu yazıda onlara yönelik basit ipuçları anlatıyoruz. Büyükbabanız veya büyükanneniz, onlara hediye ettiğiniz yeni Android akıllı telefonun ne kadar karmaşık olduğundan sıklıkla şikayet edebilir. Elbette telefonun kullanımını daha kolay hale getirmenin farklı yolları var.

Bunları yaparak, yalnızca her seferinde sizi aramak için harcadıkları değerli zamandan tasarruf etmeleriyle kalmayacak, aynı zamanda yeni akıllı telefonun kullanım sorunlarından başka diğer önemli şeyler hakkında da onları eğitmiş olacaksınız.

İşte bir Android telefonu yaşı kullanıcılar için daha kolay hale getirmenin farklı yolları.

1. Yaşlı Dostu Android Başlatıcıları (Launcher) Kullanın

Herhangi bir Android akıllı telefonu yaşlı dostu hale getirmenin en hızlı püf noktası, yaşlı dostu başlatıcılar (launcher) yüklemektir. Evet, oldukça fazla çeşit var. İyi bir örnek olarak, en iyi yaşlı dostu Android başlatıcılarından biri olan Simple Launcher'dır.

Simple Launcher, ana ekrana dokuz adede kadar önemli uygulama eklemenize olanak tanıyor. Simgeler ve metin boyutu oldukça büyük.

Kullanımı kolay arayüz, mevcut kontrol merkeziyle birleştiğinde yaşlıların Android akıllı telefonlarını kolayca kullanmalarına olanak tanıyor. Kontrol merkezi, uygulamaları kaldırmanın kolay bir yolunu, ana ekran düzeninin bozulmaması için bir güvenlik kilidi ve zil sesini ve bildirim sesini açıp kapamanın kısa yolunu içeriyor.

Simple Launcher ayrıca iki ayrı klasörde ikincil ana ekrana önemli kişileri eklemek için özel bir klasör sağlıyor: Örneğin Aile ve Arkadaşlar gibi. Ve elbette acil durumlar için ikincil ana ekranda büyük bir YARDIM (SOS) düğmesi var.

Diğer yaşlı dostu Android başlatıcıları arasında BIG Launcher, Senior Safety Phone, Help Launcher, ve Square Phone uygulamaları var. Onları da deneyebilir ve yaşlı akrabanızın hangisinde daha rahat hareket edebildiğini bulabilirsiniz.

İndirin: Simple Launcher (Ücretsiz)

2. Klavye Düğmelerini Büyütün

Yaşlı dostu Android başlatıcılarını (Launcher) kullanmak, bulmacanın yalnızca bir parçasıydı. Yapmanız gereken bir sonraki şey, kullanım kolaylığı için klavye düğmelerini büyütmek olmalıdır. Çoğu Android akıllı telefona Google'ın klavyesi Gboard önceden yüklenmiş olarak geldiği için bu örnekte bunu kullanacağız.

Android akıllı telefonunuzda Gboard yoksa, aşağıdaki indirme bağlantısını kullanarak Google Play Store'dan ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.

Android'de Klavye Nasıl Büyütülür?

Gboard, özel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirmeler yapmanın birçok yolunu sunuyor. Örneğin temayı, düzeni, yüksekliği ve daha fazlasını değiştirebiliyorsunuz. Klavyeyi büyütmek için de yüksekliği değiştirmeliyiz.

İlk önce herhangi bir uygulamayı açın ve metin yazabileceğiniz bir yere dokunun. Klavye görünecek. Klavye göründüğünde, üstte dişli simgesi de dahil olmak üzere normal düzen ile karşılaşacaksınız. Dişli simgesine dokunun. Gboard'u özelleştirebileceğiniz bir ayarlar sayfası görünecektir.

Tercihler > Düzen > Klavye yüksekliği'ni seçin. Varsayılan olarak klavye yüksekliği normal olarak ayarlanmış olmalı; tercihinize bağlı olarak orta-uzun, uzun veya ekstra uzun seçin.

Bir kez tercih yaptığınızda, klavye yüksekliği otomatik olarak kaydedilecektir. Gboard artık eskisinden biraz daha uzun ve kullanımı çok daha kolay.

İndirin: Gboard (Ücretsiz)

Microsoft'un SwiftKey Klavyesini tercih ediyorsanız, kurulum sırasında veya uygulamayı açıp Düzen ve tuşlar > Yeniden Boyutlandır seçeneğine giderek boyutu değiştirebilirsiniz. Swift Klavye, Gboard'dan biraz daha fazla uzayabilir, bu nedenle ilk uygulamadan memnun değilseniz, geçiş yapın.

İndirin: SwiftKey Keyboard (Ücretsiz)

3. Sistemde Metin Boyutunu Artırın

Son adımda, tüm sistemin yazı tipi boyutunu artırmanız gerekiyor. Android, Ayarlar menüsü aracılığıyla yazı tipi boyutunu değiştirmenin kolay bir yolunu sağlıyor. Ancak nasıl yapılacağına geçmeden önce, cihazın türüne bağlı olarak metin boyutunu değiştirmeye yönelik kesin adımların değişebileceğini unutmayın (bu yazıda kullanılan cihaz, Xiaomi'nin MIUI yazılımını kullanıyor).

Bunu şu şekilde yapabilirsiniz:

Android telefonunuzun Ayarlar uygulamasını açın.

Ekran'a gidin.

Sistem yazı tipi bölümünü bulun ve Metin boyutu'na dokunun.

Metin boyutunu daha büyük bir boyuta ayarlayın.

Yazı tipi boyutu ayarları otomatik olarak kaydedilecektir. Artık sistemdeki tüm metnin daha büyük olduğunu fark edeceksiniz

4. İstenmeyen Uygulamaları Kaldırın veya Devre Dışı Bırakın

Android cihazınız bir Google Pixel telefonu değilse veya Google'ın Android One projesi kapsamında değilse, önceden yüklenmiş çok sayıda uygulamaya sahip olacaktır. Türkiye'de iki modelde satılmadığı için muhtemelen telefonunuzda çok fazla sayıda uygulama var.

Önceden yüklenmiş uygulamaların çoğu genellikle gereksizdir. Üçüncü taraf üreticilerin Android telefonları, yaşlılar için sorun olabilecek birçok uygulamayla birlikte geliyor. Bu da çok fazla dikkat bozukluğuna neden oluyor. Bu uygulamaların çoğunu devre dışı bırakmak veya mümkünse tamamen kaldırmak herkes için konfor getirecektir.

Android'de Gereksiz Uygulamaları Kaldırma

Bloatware olarak adlandırılan önceden yüklenmiş uygulamaların ve oyunların çoğu normal şekilde kaldırılmaz. Çünkü sistem yazılımına entegre ediliyor. Ancak bazıları bunu yapabiliyor.

Bir uygulamayı kaldırmak için telefonunuzun Ayarlar'ını açın ve Uygulamalar > Uygulamaları yönet'e gidin. Bu menü sıralaması birçok Android cihaz için aynı.

Kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçin ve bu seçeneğin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Değilse, uygulamayı devre dışı bırakmak için bir seçenek görebilir ve kaldırmak yerine bu seçeneği tercih edebilirsiniz. Bunu yaparak, uygulamayı kaldıramasanız bile uygulama simgesini gizlemiş olacaksınız.