Google'ın Yeni Whitechapel Çipi Hakkında Bilinenler

Google'ın yeni çipi Whitechapel, bir sonraki amiral gemi Pixel telefonun 6. versiyonunun temelini oluşturacak. Teknoloji devi Google'ın bu sonbaharda, amiral gemisi Pixel 6'nın çıkış tarihine yaklaştıkça Qualcomm'u terk etme niyeti daha da netleşiyor. Geçtiğimiz Nisan ayında, kod adı Whitechapel olan yeni bir işlemcinin bir sonraki Pixel telefonlara güç sağlayacağını doğrulayan belgeler ortaya çıktı. Bu yeni çipin ayrıca Chromebook'larda yer alması bekleniyor.

Raporlar ayrıca Samsung'un, Google'ın 'GS101' kod adıyla bilinen özel çipinin ortak geliştiricisi olacağını öne sürüyor. Google I/O Keynote'ta iyice belirginleşen iki teknoloji devinin güçlenen bağları göz önüne alındığında, bu işbirliği sürpriz değil.

Peki Whitechapel'den neleri bekleyebiliriz?

Whitechapel Şaşırtmasa da Pixel 6 Bunu Yapabilir

Analistler, Google'ın kendi işlemcisini üretme hamlesini, diğer markaların yaptığı gibi Apple'ın kendi deneyimlerini kopyalama girişimi olarak ifade ederken, Android tutkunları şimdiden bu mükemmel ve "temiz" Android telefonun hayata geçeceği günün hayalini kuruyor.

Google'ın Qualcomm'dan ayrılma kararı şüphesiz cesur bir hareket olacaktır, ancak mutlaka daha iyi performansı garanti etmediklerini belirtmemiz gerek. Whitechapel Chip-on-Chip (SoC) muhtemelen Samsung'un Exynos sistemiyle bazı benzerliklere sahip olacak. Ancak Apple'ın A14 Bionic veya Qualcomm'un Snapdragon 888 yonga setlerinden daha iyi performans göstermeyecek. Google hiçbir zaman bu segmenti hedefleyeceğini belirtmedi.

Well yes, Whitechapel is a 5nm chip with current performance on PVT units closer to SD870, they are not trying to match SD888. Google's focus is on ML & so the raw AI performance is matched to that of other leading mobile chips. Plus that Mali GPU is performing good under stress. — 𓆩Yogesh𓆪 (@heyitsyogesh) May 24, 2021

Bunun en temel nedeni, Google'ın bu amiral gemilerinin işlemcileriyle rekabet etmeyi mümkün kılabilecek yeterli altyapıya ve yatırıma sahip olmamasıdır. Bununla birlikte, Google Pixel 6'nın önceki Pixel modellerinden önemli bir performans farkıyla ayrılacağını düşünüyoruz.

Geçen yıl, Google CEO'su Sunder Pichai, Google'ın donanıma daha fazla yatırım yapma planları hakkında yorum yaptı. Bunun ilginç bir haber olmasının nedeni, Google Pixel cihazlarının akıllı telefon savaşını her zaman yazılım tarafıyla vermesi, ancak donanıma yeterince odaklanmamasıydı. Bu olumsuzluk birçok ürün inceleme editörünün Pixel amiral gemilerinin aşırı pahalı olduğundan şikayet etmesiyle sonuçlanıyordu.

Neden özel bir SoC oluşturuldu?

En bariz soruyu soralım; Qualcomm Snapdragon gayet iyi iş çıkarırken ve çoğu Android telefon için standart yonga setiyken neden özel bir yonga oluşturuluyor? Bu noktada bu sorunun cevabı çoğunlukla spekülatif olsa da, görünüşe göre Google bu yıl akıllı telefon oyununu Pixel 6 ile geliştirmek istiyor.

Pixel cihazları 2016'da piyasaya sürüldüğünden beri, tamamen Google'dan ibaret telefonlar oldular. Başka bir deyişle, bir Pixel telefon yalnızca Google'ın tüm mükemmel yazılım özelliklerini taşıyan bir donanımdı. Ancak yazılım ve stok Android deneyimi ne kadar iyi olursa olsun, eksik donanımları göz önüne alındığında, Pixel telefonları ortalama tüketiciye önermek hiç kolay değil.

Kendi işlemcini üretmenin artıları

Harici bir yongaya sahip olmak yerine dahili bir yonga oluşturmanın en büyük avantajlarından biri, üreten şirkete verdiği kontrol olanağıdır. Whitechapel çipi, Google'ın Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'daki son kullanıcı deneyimini daha iyi kontrol etmesine olanak sağlayacak. Bu elbette tüm Google hizmetleriyle gelişmiş entegrasyon anlamına geliyor. Muhtemelen hiçbir markada olamayacak bir entegrasyon.

Kullanıcı deneyiminden bahsetmişken, kamera muhtemelen bazı ciddi iyileştirmeler görecek. Akıllı telefon fotoğrafçılığı söz konusu olduğunda Google'ın üstün kabiliyetlerini biliyoruz, burada sürpriz yok. Ancak Apple, Samsung, OnePlus ve Xiaomi gibi markalar son teknolojiyle ilerlemeye devam ederken, yalnızca yazılımla rekabet etmek artık bir seçenek değil.

Google'a ait bir işlemci, Google'a teorik olarak Google Pixel 6'da yepyeni bir kamera deneyimi seviyesi oluşturmak için yeterli kontrol ve kaynak sağlayabilir. Whitechapel, makine öğrenimi ve yapay zeka kullanarak, renk bilimini geliştirmek için görsel bilgilerin daha iyi işlenmesini sağlayabilecek. Burada en azından doğal bokeh bulanıklığı, görüntü sabitleme ve DSLR kalitesine yakın fotoğraflardan söz ediyoruz.

Bunun da ötesinde, Whitechapel çipi ile Google, yazılım desteğini de genişletebilecek. Qualcomm'dan vazgeçmek, Pixel cihazlarının artık Snapdragon yonga setlerinde bulunan standart üç yıllık yazılım desteğiyle sınırlı olmayacağı anlamına geliyor. iPhone'un ise altı ila yedi yıllık yazılım güncellemelerini desteklediğini biliyoruz. Muhtemelen Google içinde aynı süre geçerli olacak.

Daha uzun yazılım desteği, iyileştirilmiş kamera deneyimi, yeni tasarım ve işletim sistemi kusursuzluğu, Pixel 6'nın satın almaya değer görünmesini sağlayabilir.

Şirkete ait bir çipin bir başka yararı da maliyeti düşürmesidir. Özel bir çip oluşturmak, Qualcomm gibi harici sağlayıcılardan işlemci almaktan kaçınmaya yardımcı olacaktır. Tasarruf edilen para daha sonra temel işlevselliği geliştirmek ve fiyatları düşürmek için kullanılacak.

Whitechapel ince bir hat üzerinde çalışıyor

Whitechapel çipinin Mali GPU olmak üzere üç kümede 8 çekirdekli bir ARM tasarımına sahip olacağını ve Samsung Exynos 2100'e çok benzer şekilde 5 nm'lik bir işleme dayalı olacağını yayımlanan belgelerden ve diğer sızıntılardan biliyoruz. Yani kesinlikle akıllı telefon işlemcilerinde bir sonraki son teknoloji düzeyi hedeflenmiyor.

Dolayısıyla 'GS101' silikonunun teknoloji devleri tarafından sunulan en yeni ve en iyi silikonu aşmasını bekliyorsanız, büyük bir hayal kırıklığı içindesiniz. Ham performans söz konusu olduğunda, Apple A14 Bionic ve Qualcomm Snapdragon 888'i alt etmek için Google'ın birkaç seneye ve inanılmaz yatırımlara ihtiyacı var.

Daha iyimser bir açıdan bakacak olursak, bu yeni Google girişimi ticari bir başarıya ulaşırsa, Google yatırımlarını artırdıkça Whitechapel yakında Apple ve Qualcomm ile rekabet edebilir. AI, kullanıcı gizliliği ve güvenliğe öncelik vermenin yanı sıra, Axios'tan bir rapora göre, Whitechapel SoC'nin Google Asistan'a özel bir bölüme sahip olacağını ve bu sayede performansını ve her zaman açık özelliğine dair işlevleri geliştireceğini gösteriyor.

Küçücük bir pakette bol bol Google

Qualcomm Snapdragon, Android cihazlar için standart çip olmaya devam ederken, birçok marka farklı bir yol izlemeye başladı. Samsung Exynos, HiSilicon Kirin, MediaTek Dimensity ve şimdi Google Whitechapel gibi isimlerin hepsi çip dünyasına giriyor.

Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, internette dolaşan ve Whitechapel çipinin özelliklerine bir göz atmanızı sağlayan birçok söylenti ve mantıklı olabilecek tahmin var. Bu sonbaharda Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun çıkış tarihine yaklaştıkça, olayların çok daha hızlı gelişmesini bekleyebilirsiniz. 'GS101' Whitechapel çipinin üretilmesi, Pixel cihazları için bir dönüm noktası olacak.

Şimdiye kadar gördüğümüz ve okuduğumuz her şeyle, Google'ın yaklaşan Pixel lansmanı için aklında sağlam bir plan olduğu açık görünüyor. Bazı kaynaklar, teknoloji devinin Samsung'un S serisi akıllı telefonlarına benzer bir pazarlama bütçesi ayırdığını öne sürüyor. Bu ölçekte bir yatırımla, Pixel cihazlarının büyük bir yenileme içinde olduğunu varsaymak yanlış olmaz.