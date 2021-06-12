Google'ın Measure Up Uygulamasıyla Bir Nesneyi Nasıl Ölçebilirsiniz?

Google'ın deneysel servislerinden artırılmış gerçeklik uygulaması Measure Up ile uzunluk, alan ve hacmi ölçebilirsiniz. Elinizde bir şerit metre yoksa, yine de uzunlukları, alanları ve hacimleri Google'ın Measure Up deneysel web uygulamasıyla ölçebilirsiniz. Artırılmış gerçekliğin büyüsüyle, kamera görünümünde noktaları seçebilir ve ardından ölçüm yapmak için çizgiler ve 2B ve 3B şekiller oluşturmak için bunları sürükleyebilirsiniz.

Şimdi Measure Up'ın nasıl kullanılacağına bir göz atalım.

Uygulamayı Başlat

Measure Up, Play Store'dan bağımsız bir uygulama değil. Android için bu artırılmış gerçeklik uygulamasını kullanmak için tek yapmanız gereken, telefonunuzdan Chrome tarayıcıyı açmak ve şu URL'yi girmek: measureup.withgoogle.com.

Cihazınız uyumluysa ki çoğu modern Android telefon uyumlu, Measure Up ismini ekranda görürsünüz. Web uygulamasını açmak için yeşil Başlat düğmesine basın. Chrome'un telefonunuzun kamerasına erişmesi için izin istenirse İzin Ver'i seçin.

Ölçüme Başla

Measure Up uygulaması, telefonunuzun kamerasını yere doğrultmanızı ve zemini tespit etmek için hareket ettirmenizi isteyecektir. Bunu yaptıktan sonra birkaç saniye sonra dairesel bir nişan işareti göreceksiniz. Şimdi öğeleri ölçmeye hazırsınız.

Nişanı yere doğrultun, ardından o noktayı sonuçlandırmak için alttaki yeşil düğmeye dokunun. Şimdi nişanı başka bir noktaya konumlandırmak için telefonu hareket ettirin ve orijinal noktadan çizilen bir çizginin oluştuğunu göreceksiniz; sonuçlandırmak için yeşil düğmeye dokunun. Aşağıda örnek bir koltuk ölçümünü görüyorsunuz.

Bu noktada, uzunluğu ölçmek için Done'a basabilir veya alanı veya hacmi ölçmek için daha fazla nokta ayarlamaya devam edebilirsiniz. Eğer öyleyse, dikdörtgen bir şekil oluşturmak için hedefi sürükleyin; hazır olduğunuzda, sonucu görmek için yeşil düğmeye basın.

2B şeklin boyutlarını göstermek için Done'a basabilirsiniz; inç ve santimetre arasında geçiş yapmak için sol üst kısma dokunun. Alternatif olarak, bir hacmi ölçmek için 2B şekli yukarı veya aşağı 3B küboid içine de sürükleyebilirsiniz; sonuçlandırmak ve boyutları ortaya çıkarmak için tekrar Bitti'ye basın. Fiziksel bir öğeyi ölçmek kolay değildir, ancak biraz pratikle bu mümkün.