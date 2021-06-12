Samsung Galaxy A20 Android 11 ve One UI 3.1 Güncellemesi

Samsung, sene sonundan beri cihazlarına yeni Android güncellemelerini dağıtmaya devam ediyor. Son olarak Samsung Galaxy A20 Android 11 güncellemesi ve Samsung Galaxy A30s Android 11 güncellemesi yayınlandı. Hatırlarsanız Samsung Galaxy A20 çıkış tarihi olarak 2019'un ikinci yarısı gösteriliyordu ve cihaz kutusundan Android 9.0 ile geliyordu. Geçen yılki güncelleme dizisinde Samsung Galaxy A20 Android 10 güncellemesine kavuşmuştu. Şimdi ise sırada Samsung Galaxy A20 Android 11 güncellemesi var. Android 11 güncellemesi ile beraber One UI 3.1 güncellemesi de Samsung Galaxy A20'ye gelmiş olacak.

Eğer siz de Samsung Galaxy A20 veya Samsung Galaxy A30s modellerinden birine sahipseniz telefonunuzun güncellemeyi alıp almadığını kontrol etmek için Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Kur yolunu izleyebilirsiniz. Güncelleme şu an için A307FNXXU2CUF2 ve daha eski Mayıs 2021 güvenlik yamaları ile Rusya'da dağıtıma sunuldu. Yeni Android 11 güncellemesi ile beraber telefonların 2023 yılına kadar güvenlik yaması alması bekleniyor. Ayrıca Android 11 güncellemesinden sonra Android 12 güncellemesi için de pek ümitli olmamak gerekiyor.