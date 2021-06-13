Çin, mobil uygulamaların ne tür kullanıcı verilerini toplayabileceğini sınırlamak için çalışıyor ve şimdiden birkaç uygulama hedef oldu. Reuters'e göre, Sogou ve Iflytek, sanal klavyelerini Huawei AppGallery ve Apple App Store gibi mağazalardan kaldırdı.

Bilgi Hırsızlığı Yapan Çinli Klavye Uygulamaları Kaldırıldı

Bugün itibariyle “giriş yöntemi uygulamaları” olarak adlandırılan uygulamalar mağazalardan indirilemiyor. Iflytek Input, telefonunuzun herhangi bir yerinden metin dikte etmenizi sağlıyordu, ancak veri gizliliği sözleşmesinde yer aldığı gibi kullanıcıların rızası olmadan “ulusal güvenlik ve ulusal savunma güvenliği” için kişisel bilgi toplanıyordu.

Iflytek, kod düzenlemesini yaptığını ve ulusal güvenlik ve ulusal savunma güvenliği için bilgi toplamadığını söyleyerek mağazadan onay beklediğini belirtti; Sogou ise henüz haber ajanslarına cevap vermedi.

Uygulamaları halihazırda indirmiş olan kullanıcılar bunları kullanmaya devam edebiliyor, ancak uygulamalar çevrimiçi olana kadar herhangi bir güncelleme almayacak.