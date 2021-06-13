Fotoğrafçılar için Altın Saat nedir ve hangi zamanı kapsar?

Telefonunuzla fotoğraf çekerken "altın saatte" gerçekleşen yumuşak, sıcak ışıktan yararlanarak muhteşem fotoğraflar elde edebilirsiniz. Zaten bir fotoğrafçıya en sevdiği çekim zamanını sorarsanız, muhtemelen size altın saati işaret edecektir.

İyi bir fotoğraf, doğru ışıklandırma ile ilgilidir ve altın saat tam olarak bunu sağlar. Günün bu saatinde elde edilen çarpıcı fotoğraflar nedeniyle bazen "Sihirli Saat" olarak da anılır. Altın saatin tam olarak ne olduğunu, ne zaman gerçekleştiğini ve fotoğrafçıların neden bu kadar sevdiğini anlatmaya başlayalım.

Altın Saat nedir?

Altın saat, şafaktan hemen sonra ve gün batımından hemen önce ortaya çıkan ışık türüdür. Bu süre zarfında, güneşin ufuktan alçalması nedeniyle her şey altın bir tonla görünür. Ayrıca bu zaman dilimi uzun ve yumuşak gölgelere neden olur. Bu, bir fotoğraf çekimi yapmak için mükemmel koşulların oluşması anlamına gelmektedir.

Bu altınımsı renk, güneş ışığının atmosferde daha uzun bir mesafe kat etmesinin bir sonucudur. Yalnızca yüksek dalga boyuna sahip renkler bize ulaştığı için, dolayısıyla etraftaki ışığın renk paleti kırmızımsı olmaktadır.

Altın Saat hangi zaman dilimini kapsıyor?

Altın saatin kesin bir başlangıcı veya sonu olmadığı gibi, ne kadar süreceğine dair kesin bir ölçüm de yoktur. Her şey mevsime ve bulunduğunuz bölgenin enlemine bağlıdır.

Ancak genel olarak, gün doğumunda başladıktan sonra yaklaşık bir saat sürer ve gün batımının bitiminden önceki saatte yeniden başlar.

Ekvatora yakın bir yerdeyseniz, altın saat tam olarak bir saat sürmeyebilir. Yani zamanınız daha az olacak. Bu nedenle acele etmek isteyeceksiniz. Fakat kutuplara daha yakınsanız, birkaç saat sürmesi mümkün.

Fotoğrafçılar Altın Saati neden seviyor?

Fotoğrafçılar altın saati severler çünkü neredeyse her tür çekime uygun olan farklı ışıklandırma koşulları sağlıyor. Ayrıca, yalnızca günün bu saatinde elde edilebilecek benzersiz doğal efektler için bir fırsat penceresi sunar.

Şimdi fotoğrafçıların altın saat diliminde fotoğraf çekmeyi sevmelerinin ana nedenlerini sıralayalım:

Daha yumuşak ışık

Güneşin ufuktaki alçalan pozisyonunun bir sonucu olarak, ışık, atmosferin daha büyük bir kısmı üzerinde uzanan bir açıyla gelir. Bu, ışığı yayacağı için pozlamayı dengeler. Sert kontrastlar oluşturan direkt güneş ışığının aksine, ışık daha yumuşak ve daha az yoğundur.

Sıcak ve çekici renkler

Kırmızı, turuncu ve sarı tonlar sıcak ve davetkar bir kompozisyon yaratır. İnsanlar, özellikle yumuşak ışıklı bir ortamdaysa, zihinleri bu renk paleti ile rahatlık ve mutluluğu ilişkilendirecektir.

Daha uzun gölgeler ve tek yönlü ışık

Düşük açıda konumlanan güneş nedeniyle ışık sadece daha yumuşak değil, aynı zamanda tek yönlüdür. Bu, ışığın bir yönden geldiği anlamına gelir – yani bizim bu durumumuz için ufuktan geliyor. Günün geri kalanında ışık her yere dokunacaktır çünkü onu engelleyen hiçbir şey yok.

Tek yönlü ışık, daha uzun gölgeler oluşturarak yumuşak, sıcak ışıkla birlikte gelen sakinliği artırır. Altın saatin manzara çekimleri için en ideal zaman olmasının nedeni de budur.

Altın Saat teknikleri ve doğal efektler

Sıcak renklerin, tek yönlü ışığın ve uzun gölgelerin birleşimi, günün başka bir saatinde elde edilmesi mümkün olmayan bazı efektleri size sunacak. Bunların neler olduklarına bir göz atalım.

Siluetler

Altın saat, silüetler yaratmak için inanılmaz bir zamandır. Arkadan gelen ışığın olmaması konunuzu karartacak, önden gelen parlak ışık ise şeklin ana hatlarını gösterecektir. Üstteki fotoğraf güzel bir örnek.

Pozlama ayarlarınızı, görüntünün parlak kısımlarını daha güçlü şekilde gösterecek şekilde ayarladığınızdan emin olun. Ve daima ışığın kaynağına doğru çekimi gerçekleştirin.

Lens patlamaları

Tipik olarak, fotoğrafçılar kameralarını doğrudan güneş ışığına yöneltmekten kaçınırlar çünkü parlama çok güçlü olacağı için fotoğrafınızı mahvedecektir. Ancak birkaç numara ile bu ışık patlamalarını iyi şekilde kullanabilir ve kompozisyonun bir unsuruna dönüştürebilirsiniz.

İlk olarak, diyafram değerini f/16'ya ayarlayın ve pozlamayı azaltın. Kameranın konumunu değiştirin veya güneşi kısmen engellemek için bir nesne seçin. Bunun sonucunda fotoğrafınız güneşten gelen birden fazla ışın demeti varmış gibi görünmelidir. Yani üstteki gibi.

Arka ışık

Arkadan ışıklandırma, arka plan ile konu arasında bir kontrast oluşturmak için ışık kaynağının konunun arkasına yerleştirilmesi anlamına gelmektedir. Işık ayrıca bazı kısımları yarı saydam hale getirerek konunun kendisinde bir kontrast oluşturabilir.

Doğru yapılmadığında, arkadan aydınlatmalı çekimler birer silüete dönüşecektir. Konunun görülebilmesini sağlayan bir çekim ayarı bulmalısınız. Nesneye odaklanın ve renklerini ve dokularını ortaya çıkarmak için pozlamayı artırın.

Doğru ayarları bulmak kolay olmuyorsa, her zaman ışığı yansıtacak bir aksesuar kullanabilirsiniz. Reflektörler nispeten ekonomik ve elde edilmesi kolay ürünler. Ayrıca ışık kaynağını nesneye yansıtmak için pencere ve beyaz duvarlar gibi çevrenizdeki yapılardan da yararlanabilirsiniz.

Gölgeleri kullanın

Uzun gölgeler altın saatin bir sonucudur ve tatlı bir dramatik temaya neden olsalar da genellikle sonradan aklımıza gelirler. Üstteki gibi bir fotoğraf için, kompozisyondaki ana unsura yani bir gölgeye odaklanabilirsiniz.

Amacınız kendi gölgenizi kullanmak ise sırtınız güneşe dönük olarak durun. Karanlık siluet, etraftaki canlı renk paletini dengeleyecek ve ilginç pozlar çekmenizi sağlayacaktır. Bu teknik, düz bir zeminde ve kalabalık olmayan bir arka planda en iyi sonucu verir. Fazla sayıda nesnenin olduğu ortamlarda aynı sonucu vermeyecektir.

Altın Saati es geçmeyin

Altın saat, fotoğrafçılara günün başka hiçbir saatinde elde edilemeyecek benzersiz, doğal efektlerden yararlanma olanağı tanıyor.

Teknik ayrıntıların dışında, altın saat fotoğrafları nadiren görebileceğimiz şeyleri yakalıyor. İnsanlar güneşin doğuşunu izlemek için yeterince erken kalkma eğiliminde değiller ve çoğumuz ya trafiğe takılıp kalıyoruz ya da gün batımını yakalamak istesek bile, uzun bir iş gününden sonra imkansız bir hale geliyor. Yani bir altın saat fotoğrafı için çaba göstermek sizin için de faydalı olabilir.