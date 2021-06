Honor 50 SE, Honor 50 ve Honor 50 Pro Teknik Özellikleri

Honor'un geçen sene 16 Haziran'da Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd adlı şirkete Huawei tarafından satıldığını hatırlayanlar olacaktır. Yaklaşık bir yıllık derin sessizlikten sonra henüz lansmanı yapılmadan üç yeni modelin piyasaya sürüleceği, teknik özellikleri ile birlikte netleşti. Tabii şu an gündem üç yeni modelden oluşuyor ve devamının da hızlı geleceğini tahmin etmek güç değil. 2021 model Honor akıllı telefonlar Honor 50 SE, Honor 50 ve Honor 50 Pro adlarına sahip olacaklar.

Honor 50 SE teknik özellikleri MediaTek Dimensity 900 5G işlemci, 6.78 inç FHD+ LCD ekran, 16 MP ön kamera, 100 MP arka kamera şeklinde başlıyor. Bu kameraya 8.0 MP ultra geniş açılı f/2.2 lens ve 2.0 MP çözünürlükte f/2.4 makro lens eşlik ediyor. Huawei'nin hızlı şarj konusundaki tecrübelerini Honor 50 SE'ye de en iyi şekilde taşıyan firma 4000 mAh kapasitede pil ile birlikte 66W hızlı şarj desteği sunuyor. 164.73 x 75.63 x 8 mm ölçülere sahip olacak olan Honor 50 SE ayrıca 191 gram ağırlık değeri sunuyor.

Serinin ortasında konumlanan Honor 50 ise amiral gemisi olan Honor 50 Pro'dan izler taşıyor yani üst seviyeden daha fazla özellikler taşıyor. Qualcomm Snapdragon 778G 5G işlemci, 6.57 inç OLED ekran Honor 50 SE'ye göre olan en büyük farklılıklar arasında. Arka kamera grubunda ise farklı olarak 2.0 MP derinlik sensörü yer alıyor ve dörtlü grup sunuluyor. 66W hızlı şarj desteği Honor 50 SE ile aynı ancak batarya tarafında 4000 mAh yerine 4300 mAh'a çıkıldığını görüyoruz. Ayrıca dikkat çeken bir diğer detay 159.96 x 73.76 x 7.78 mm ölçüler ve 175 gram'lık ağırlık. Tabii bunun da nedenleri arasında birinci sırada ekranının biraz daha küçük olması ve OLED teknolojisini kullanması var.

Amiral gemisi Honor 50 Pro ise Honor 50'ye kıyasla devasa farklılıklar içermiyor. Dörtlü arka kamera grubu her iki modelde de aynı fakat Honor 50 Pro'da ön kamera 32 MP ve 12 MP'lik iki sensörden oluşuyor. Ek olarak Honor 50 Pro'da 'bir tık büyük' denebilecek 6.72 inç AMOLED ekrana yer verilmiş. 4000 mAh batarya kapasitesi ile Honor 50'den geride kalan Honor 50 Pro'da hızlı şarj desteği ise 100 W seviyesinde. Kapasitesi kısmen düşük olan batarya ve 100W'lık hızlı şarj desteği yaklaşık olarak akıllı telefonun tam boş batarya durumundan tam dolu batarya durumuna 25 dakikada gelmesini sağlıyor.

Bilinen bir diğer detay ise Honor 50 SE, Honor 50 ve Honor 50 Pro'nun kutusundan Magic UI 4.2 kullanıcı arayüzü ile gelecek olması.