iPhone: Safari için En İyi Güvenlik Eklentileri

Artık Safari uyumlu eklentileri iOS 15 yüklenmiş iPhone ve iPad'inizde kullanabilirsiniz. Şu anda sizin için en iyilerinden bazılarını seçtik ve bu uzantıların çoğu reklam engelleyici ve içerik engelleyici olsa da, bunları elde edebilmek dahi Apple adına önemli bir adım. Şimdi iPhone'unuzda kullanabileceğiniz bazı yetenekli Safari eklentilerini anlatalım.

Ka-Block! – Açık kaynaklı reklam engelleme

Bir reklam engelleyici kullanırken göz atma verilerinize kimlerin eriştiği hakkında endişeleniyor musunuz? Ka-Block, reklam engellemek için açık kaynaklı kodlar kullanarak bu stresli düşünceyi aklınızdan siliyor. Evet gerçekten de böyle; Ka-Block! ile, bir daha asla tarama verilerinizin üçüncü şahıslarla paylaşılması konusunda endişelenmenize gerek yok. Ve eğer bir geliştiriciyseniz, bazı ekstra gizlilik özellikleri için Github sayfasından kendi Ka-Block sürümünüzü derleme ve imzalama seçeneğine sahip olabilirsiniz.

İndirin: https://apps.apple.com/us/app/ka-block/id1037173557

BlockBear

Tunnelbear'ın üreticilerinden, Safari için tüm sinir bozucu reklamları ve takipçileri tek bir dokunuşla engellemeye yardımcı olan kapsamlı ancak hafif bir reklam engelleyici Blockbear geldi. Blockbear oldukça kapsamlı, düzenli olarak güncelleniyor ve favori web sitelerinizi beyaz listeye almanıza yardımcı olacak bir liste özelliği ile birlikte geliyor. Takipçileri ve reklamları engellemek, sunucudan daha az kaynak alınması anlamına gelmektedir. Bu da, sayfalarınızı 3 kat ila 5 kat daha hızlı yüklerken veri tasarruf etmenize yardımcı olacaktır. Ve geliştiricilerin kendi sözleriyle, “Başka bir reklam engelleyici indirebilirsin, ama o zaman bir ayınız olmaz!”…

İndirin: https://apps.apple.com/us/app/blockbear/id1023924541

‎Malwarebytes Mobile Security

Malwarebytes Mobile Security, tüm gizlilik ihtiyaçlarınız için tam paket bir çözümdür. Safari için bir reklam engelleyiciye, mesajlar ve aramalar için spam filtrelerine ve ayrıca kötü niyetli aramaları ve kötü niyetli web sitelerini belirlemeye yardımcı olan bir kimlik avı tarama hizmetine erişim elde edersiniz. Web'in karanlık köşelerinde dolaşmayı seven biriyseniz, sizin için Malwayrebytes Mobile Security'den daha iyi bir çözüm olamaz. Malwarebytes ayrıca, kimlik avı ve sahte arama filtresine erişmenizi sağlayan premium bir abonelik planına sahip. Ücretsiz sürümü seçerseniz, yalnızca Safari reklam engelleyiciye ve iOS için spam filtresine erişebiliyorsunuz. Bu da son derece yeterli.

İndirin: https://apps.apple.com/us/app/malwarebytes-mobile-security/id1327105431

Roadblock

Bu liste için son seçimimiz Roadblock oldu. Roadblock, web tarama deneyiminizi ihtiyaçlarınıza ve gereksinimlerinize göre özelleştirmenize olanak tanıyan kapsamlı bir Safari içerik engelleyicidir. Roadblock'u kullanarak takipçileri, reklamları, sosyal medya servisleri ve çok daha fazlasını engelleyebilirsiniz. Ayrıca çerezleri tamamen engelleyebilir ve bir web sayfasındaki öğeleri tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Roadblock, her gün birden fazla web sitesini ziyaret eden ve doğrudan içeriğe ulaşmak isteyen kullanıcılar için gerçekten olmazsa olmaz bir eklenti.

İndirin: https://apps.apple.com/us/app/roadblock-content-blocker/id1037709284

Yukarıdaki listeyi kullanarak iOS 15'te Safari için bazı yararlı uzantılar bulabildiğinizi umuyoruz.