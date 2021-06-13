Nokia C20 Plus Fiyatı ve Teknik Özellikleri

Nokia C20 Plus geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Yeni Nokia'nın 20:9 en-boy oranı, 6.5 inç HD+ ekran, 4950 mAh batarya ve 5 MP ön kamera gibi özellikleri var ancak asıl iddialı olan nokta fiyat. Nokia C20 Plus 6.5 inç ekranlı en uygun fiyatlı telefon modelleri arasına yerleşmeyi kafasına koymuş görünüyor.

Nokia'nın sahibi HMD Global, Nokia C20'nin güncellenmiş sürümü olarak düşünülebilecek Nokia C20 Plus'ı tanıttı. Giriş seviyesi bir akıllı telefon olan Nokia C20 Plus Android sürümü olarak Android 11 Go'yu barındırıyor ve Nokia C20'ye kıyasla 4950 mAh'a çıkarılmış batarya kapasitesi ile öne çıkıyor. Artan batarya kapasitesi pek tabii daha fazla konuşma ve bekleme süresi anlamına geliyor. Nokia C20 Plus teknik özellikleri açısından birçok kişinin beklentilerine cevap veremeyecektir ancak asıl dikkat çeken nokta fiyat. Unisoc SC9863A işlemci, 3 GB RAM, 32 GB depolama ve Micro SD kart desteği gibi temel özellikleri bulunan akıllı telefonun ön kamera çözünürlüğü 5.0 MP. Arka kamera grubunda ise çift kamera bulunuyor ve 8 MP'lik ana kameraya 2.0 MP'lik derinlik sensörü eşlik ediyor.

Nokia C20 Plus teknik özellikleri açısından zayıf olarak değerlendirilebilir fakat satış fiyatı 109 USD seviyesinde ve bu da 6.5 inç HD+ ekranlı bir akıllı telefon için son derece başarılı.