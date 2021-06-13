Razer bugün, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip Opus X kablosuz kulaklığı duyurdu. Fiyatı 99$ olan Opus X, önceki Razer Opus'tan 100$ daha ucuz. Opus X, büyük kulak yastıkları ile dairesel bir tasarıma sahip ve büyük 40 mm sürücüler sunuyor. Ortam gürültüsünü algılamak ve iptal etmek için kulaklığın dışındaki mikrofonları kullanan aktif gürültü önleme özelliğine sahip oluyorsunuz. Ayrıca, hoparlörden dışarıdaki sesin içeri girmesine izin veren bir Hızlı Dikkat Modu da var.

Razer'dan 100 $'a Gürültü Önleyicili Kablosuz Kulaklık

Opus X, Bluetooth 5.0 bağlantısına sahiptir. Razer, Oyun Modu'nu kullanırken 60 ms'lik bir gecikme olduğunu iddia ediyor, ancak bu modla veya bu mod olmadan kulaklıkların hangi codec bileşenini kullandığı net değil.

Daha pahalı Opus ile karşılaştırıldığında, Opus X daha düşük fiyata ulaşmak için birkaç taviz veriyor. Birincisi, Opus X, THX tarafından onaylanmadığından THX markası yoktur. Ses kalitesi olaraksa Opus'tan belirgin şekilde geride olması beklenebilir.

Opus X'te ayrıca bir ses girişi yoktur, bu nedenle kablolu modda kullanamazsınız. Son olarak, Opus X'teki nominal pil ömrü, her ikisi de ANC etkinken Opus'ta 32 saate kıyasla 30 saatte biraz daha düşüktür.

Razer Opus X, Razer.com'dan satın alınabilir. Yeşil, Kuvars (pembe) ve Merkür (beyaz) olmak üzere üç renkte gelirler.