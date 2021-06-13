Sektör kaynaklarına dayanan yeni habere göre, Nisan ayından bu yana adını duyduğumuz Samsung Galaxy M32'nin Haziran ayının dördüncü haftasında Hindistan'da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil.

Samsung Galaxy M32 Özellikleri ve Fiyatı

Galaxy M32'nin Hindistan'da 205$/170 € ile 270$/225 € arasında fiyatlandırılacağı öğrenildi ve 48MP dörtlü kamera ve 6.000 mAh pil dahil olmak üzere daha önce sızdırılmış özellikler doğrulandı. 800 nit maksimum parlaklığa ve 90Hz yenileme hızına sahip olacak 6,4 inç FullHD+ Süper AMOLED ekran da var.

Sızan özelliklerin geri kalanı arasında Helio G85 SoC, Android 11, 4/6GB RAM, 64/128GB depolama ve 20MP selfie kamera vardır.

Arkadaki 48MP birincil kameraya 8MP ultra geniş, 5MP makro ve 5MP derinlik birimleri eşlik ediyor. Samsung tarafından paylaşılan resmi görüntüler, Galaxy M32'nin yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusuna sahip olacağını ve Beyaz, Siyah ve Mavi olmak üzere üç renkte geleceğini ortaya koyuyor.