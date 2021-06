Samsung Galaxy Note 10 Lite Haziran 2021 Güncellemesi

Samsung, geçtiğimiz yıldan beri 350'den fazla cihazına güncelleme gönderdi. Özellikle Nisan, Mayıs ve içerisinde bulunduğumuz Haziran ayı firmanın güvenlik güncellemelerine yönelik güncelleştirmeleri paylaştığı ay oldu. Haziran 2021 yamaları ilk olarak Galaxy S21, S20 ve Z Flip 5G için sunulmuştu.

Bugün ise Samsung, Haziran 2021 yamasını Galaxy Note 10 Lite için sunmaya başladı. Galaxy Note 10 Lite ile birlikte, Galaxy S10 Lite kullanıcıları tarafından da yeni güncellemenin alındığı bildiriliyor. Sunulan güvenlik güncellemeleri ile birlikte cihazlardaki olası güvenlik açıklarının tamamen kapatıldığı belirtiliyor. Haziran 2021 güncellemesi ilk olarak İspanya'daki Samsung Galaxy Note 10 Lite modellerinden dağıtılmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde daha fazla ülkeye de güncellemelerin sunulacağını tahmin etmek zor değil. N770FXXS7EUE5 kodlu güncelleme güvenlik güncelleştirmeleri ile birlikte 19 hatayı düzeltiyor ve aynı zamanda Android arayüzünde meydana gelme potansiyeli olan bazı hataları da gideriyor.

Hatırlarsanız Samsung Galaxy Note 10 Lite, 2020 yılının başında Android 10 ve One UI 2.0 arayüzü ile satışa sunulmuştu. 2021 yılının başlangıcı ile birlikte Android 11 ve One UI 3.0 güncellemelerini alan cihaz Mart ayında da One UI 3.1 güncellemesini almıştı.