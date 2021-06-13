Tecno Pova 2 Fiyatı ve Teknik Özellikleri

Tecno yeni uygun fiyatlı telefonu Pova 2'yi tanıttı. Filipinlerde gerçekleştirilen tanıtımda Pova 2'nin oyunları önemseyen kullanıcılar için geliştirilmiş bir model olduğu kolaylıkla anlaşılabiliyor. Öncelikle Tecno Pova 2'de 6.9 inç büyüklüğünde ve 1080 x 2460 piksel çözünürlükte bir ekran yer alıyor fakat tahmin edilenin aksine bu ekran AMOLED değil IPS panele sahip. MediaTek'in en iyi işlemcilerinden biri olan Helio G85'e sahip olan Tecno Pova 2'de grafik birimi olarak Mali-G52 MC2 kullanılıyor. Depolama ve RAM tercihi ise kullanıcı tarafından belirlenebiliyor. Yani isteyenler 4 GB veya 6 GB RAM'li olarak Tecno Pova 2'yi edinebilecekler. Kapasite seçeneği ise normalde 64 GB ama yine daha fazlasını isteyenler için 128 GB'a da yer veriliyor.

Tecno Pova 2 özellikle güçlü donanımının yanında 7000 mAh gibi yüksek kapasitede olan bataryası ile de oyuncuların önem verdiği bir diğer noktayı daha karşılamakta başarılı olacak gibi görünüyor. Fakat günümüzde oldukça yükselen hızlı şarj teknolojilerini Tecno Pova 2'de görebilmek pek mümkün değil. 18W'lık hızlı şarj desteği 3-4 sene öncesinden kalmış gibi. Telefon kutusundan Android 11 bazlı HIOS 7.6 işletim sistemi ile geliyor. ayrıca 3.5 mm kulaklık çıkışı, Bluetooth 5.0 gibi olması gereken özelliklere de sahip.

Tecno Pova 2 kamera yönünden de beklentilere tam anlamıyla cevap verebilecek bir model değil. Arka taraftaki ana kamera 48 MP çözünürlüğe sahip. Ön taraftaki kamera ise 8.0 MP çözünürlükte.

Tecno Pova 2 satış fiyatı 167 USD olarak belirlenmiş durumda. Renk seçenekleri ise gri, mavi ve siyah şeklinde.