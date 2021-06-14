Android 12'de Oyun Modu Nasıl Etkinleştirilir?

Şubat ayında, XDA'daki insanlar Android 12 için yapılan araştırmalarda yayınlanmamış bir Oyun Kontrol Paneli (Gaming Dashboard) gördüler. Ancak şimdiye kadar bunun ne zaman eksiksiz bir görünüme sahip olacağına dair net bir gösterge yoktu. Developer Previews (Geliştirici Önizlemelerinin) sonuncusu ile birlikte, bu yeni oyun özelliğinin ne hakkında olabileceği ve neleri içereceği üzerine daha fazla bilgiye sahibiz.

Bu özellik, Developer Previews 3'te Oyun Modu (Gaming Mode) olarak adlandırılmıştır ve henüz ilk günler olduğundan, her seçenek işlevsel veya nihai durumda değil. Yine de bu konuda bilmeniz gereken her şeyi anlatacağız.

Android 12'de oyun modunu etkinleştirelim

Oyun Modu, Ayarlar'ın oldukça derinlerinde saklanmış. Bu elbette anlaşılır bir durum. Çünkü hala devam eden bir çalışma var. Erişmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Ayarlar'ı (Settings) açın ve Bildirimler'e (Notifications) dokunun.

Aşağı doğru inen ve alttaki Rahatsız Etmeyin (Do Not Disturb) seçeneğine dokunun.

Burada, Zamanlamalar'ı (Schedules) seçin.

Oyun modu (Game mode) burada mevcut ve varsayılan olarak otomatik olarak açılacaktır. Özelliklere erişmek için yanındaki dişli simgesine tıklayın.

Android 12 Oyun modu özellikleri

Çok istenen oyun modu, oyunları optimize etme ve canlı yayın seçenekleriyle birlikte birkaç kullanışlı araç ve kayan düğme içeriyor.

En üstte dört geçiş düğmesi bulunuyor – sırasıyla ekran görüntüsü alma ekran kaydı, FPS ekranı ve Rahatsız Etmeyin (Do Not Disturb).

Bunlardan birine dokunmak, belirli işleve hızlı bir şekilde erişmenizi sağlar (Yalnızca DND -Rahatsız Etmeyin- herhangi bir ek özelleştirme gerektirmediğinden, dokunduğunuz an etkinleşiyor).

Hızlı erişim çubuğu ekranda göründüğünde, işlevi başlatmak için üzerine bir kez dokunun (yukarıdaki örneğimizde ekran görüntüsü seçeneği).

Yanlışlıkla üzerine dokunmaktan kaçınmak için, kenarda küçük bir okun arkasına gizlendiği yerden dışarı sürükleyebilirsiniz.

Üç değişken işlevin tümünü, kayan bir araç çubuğunda bir araya getirebilir ve siz bunları kapatana kadar tüm uygulama ekranlarında açık şekilde kalabilirler.

Bu özellikle oyuncuların genellikle kaybolan epik ama kısacık oyun anlarını kolayca kaydetmelerine ve aynı zamanda kare hızlarını takip etmelerine olanak tanıyor. Ancak, kare hızı seçeneği henüz çalışmıyor gibi görünüyor. Bu yüzden ne kadar duyarlı ve doğru olduğunu görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.

Kayan düğmeler dışında öne çıkan iki seçenek daha var – Oyun optimizasyonu (Game optimisation) ve YouTube Canlı (Live).

Oyun optimizasyonuna dokunmak üç seçeneği ortaya çıkaracaktır: Performans, Standart ve Pil Tasarrufu.

Birini seçtiğinizde, oyunu yeniden başlatmanız istenecek.

Şu an itibariyle, bu seçeneklerin hiçbirinde hiçbir şey olmuyor ve bu önemli özellik işlevsel değil gibi görünüyor.

Şu anda, Oyun modunda olan tek şey bu. İşlevler oldukça sınırlı, ancak bu büyük olasılıkla gelecek Beta sürümlerinde veya en azından yıl sonuna yakın nihai sürümde tamamen etkinleşecektir.