iPhone ve Android'de Silinen Whatsapp Mesajlarını Kurtarmak

WhatsApp, kullanıma sunulduğundan bu yana dünyanın en önde gelen anlık mesajlaşma uygulaması haline geldi. 2G ağlarında çalışma, fotoğraf ve video gönderme, konum paylaşma ve daha fazlası, servis ilk başlatıldığında duyulmamış özelliklerdi. WhatsApp gönderilen mesajları silme özelliğini de ilk kez tanıttığında gerçekten etkileyici bir adım olarak kabul edildi, zaten kısa sürede piyasadaki çoğu rakip tarafından da benimsendi.

Ancak, WhatsApp'ta yanlışlıkla bir mesajı sildiğinizde, o mesajı kurtarabilir misin? Elbette, şirket bunun için de bazı şeyler düşünmüş. Şimdi onlara göz atalım.

WhatsApp'ta silinen mesajlar kurtarılabilir mi?

Teknik olarak evet, ama düşündüğünüz şekilde değil. Silinen mesajları bulut veya yerel yedeğinizi kullanarak ve en önemlisi yakın zamanda bir yedeğiniz mevcut olduğu sürece kurtarabilirsiniz. Ancak, en son yedekleme silinen mesajı aldığınız/gönderdiğiniz zamandan daha eskiyse, silinen mesajınızı kurtaramazsınız. Ayrıca henüz bir yedekleme yapmadıysanız, herhangi bir yedeğiniz olmadığı için de mesajlarınızı kurtarmanın bir yolu yoktur.

Silinen mesajlarınızı kurtardığını iddia edebilecek bazı üçüncü taraf uygulamalarla karşılaşabilirsiniz, ancak bu mümkün değildir. WhatsApp mesajları uçtan uca şifreleme yapıyor; bu, uygulamanın şifreleme anahtarınıza erişmesi veya uzun lafın kısası, şifrelemeyi atlaması gerektiği anlamına gelir. Bu, özel verilerinizi süresiz olarak riske atma riskini doğuracaktır ve bu nedenle bu tür yardımcı programları tercih etmenizi önermiyoruz. Ayrıca, şu anda bu yardımcı programlardan herhangi birinin sözlerini yerine getirdiğini gösteren hiçbir kanıtı da görmüş değiliz.

WhatsApp yedeklemesini kullanarak silinen mesajlar nasıl kurtarılır

Mesajlarınızı bir bulut yedeklemesinden Google Drive veya iCloud ile veya yerel bir yedekleme kullanarak geri yükleyebilirsiniz. Bu yöntemlerin her birinin prosedürüne bir göz atalım.

iCloud (iOS kullanıcıları için)

iOS cihazınızda WhatsApp'ı açın ve ekranınızın altındaki 'Ayarlar'a dokunun

'Sohbetler' üzerine dokunun.

Şimdi 'Sohbet yedeği'ne dokunun.

Artık iCloud'a yaptığınız son sohbet yedeklemenizle ilgili bilgileri göreceksiniz. Bu yedekleme, silinen mesaj yedeklemenin zaman dilimi içindeyse işinize yarayacaktır.

WhatsApp'ı iOS cihazınızdan kapatın ve silin.

Şimdi uygulamayı yeniden yükleyin.

Kurulduktan sonra, WhatsApp hesabınızda oturum açın. Daha önce olduğu gibi aynı telefon numarasını kullandığınızdan emin olun.

Giriş yaptıktan sonra sohbet yedeklemenizi iCloud'dan geri yüklemeniz istenecektir. Sohbet yedeğinizi geri yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Silinen mesajınız, verilen zaman dilimi içinde yedeklenmişse sohbet ekranınızda görünecektir.

Not: iOS, yerel WhatsApp sohbet yedeklemelerine izin vermez veya bunları saklamaz, bu nedenle Android'den farklı olarak, iOS cihazınızdaki yerel bir yedeklemeden silinen mesajlarınızı kurtaramazsınız.

Google Drive (Android kullanıcıları için)

Android cihazınızda WhatsApp'ı açın ve ekranınızın sağ üst köşesindeki '3 nokta' menü simgesine dokunun.

'Ayarlar'ı seçin.

'Sohbetler' üzerine dokunun.

Şimdi 'Sohbet yedeklemesi' üzerine dokunun.

"Son Yedekleme" bölümünün altında, en son yedekleme ayrıntılarını göreceksiniz. En son yedekleme, silinen mesajınızın zaman dilimi içindeyse, yedeği kullanabilirsiniz. Ayrıca, cihazınızdaki en son yedeklemeyi tanımlamanızı öneririz. Çoğu zaman hem bulut yedeklemeleri hem de yerel yedeklemeler aynı anda oluşturulur, ancak bazen yedekleme sıklığınıza bağlı olarak yerel depolama alanınızdan eski bir yedeği geri yüklemek isteyebilirsiniz. Cihazınızdan daha eski bir yerel yedeği geri yüklemek istiyorsanız sonraki kılavuzdan yararlanabilirsiniz.

Bununla birlikte, bulut yedeklemeniz en güncel halindeyse, uygulamayı kapatın ve cihazınızdan Whatsapp'ı kaldırın.

Kaldırıldıktan sonra uygulamayı Play Store'dan yeniden yükleyin. Uygulama sayfasına hızlı erişim için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

WhatsApp'ı açın ve telefon numaranızla giriş yapın. Daha önce kayıtlı olan aynı telefon numarasını kullandığınızdan emin olun.

Kimliğiniz doğrulandıktan sonra, Google Drive yedeklemenizi geri yüklemeniz istenecektir. Yedeklemenizi geri yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Yedekleme geri yüklendikten sonra 'İleri'ye dokunun ve sohbetleriniz ana ekranda görünecektir. Yedeklenen medyalarınız yedeklenen tüm mesajların geri yüklenmesi tamamlandıktan sonra geri yüklenecektir.

Hepsi bu kadar! Artık cihazınızda yakın zamanda geri yüklenen sohbetlerden silinen mesaja erişebiliyor olmalısınız.

Eski yerel WhatsApp yedeklemesini geri yükleyin

Yerel yedeklemenizde kurtarmak istediğiniz veriler varsa, silinen mesajlarınızı kurtarmak için en iyi olanağı elde etmek için bulut geri yükleme yöntemini tamamen atlamak isteyebilirsiniz. Yol boyunca size yardımcı olması için aşağıdaki kılavuzu takip edebilirsiniz.

İlk olarak Google Drive uygulamasına ihtiyacınız olacak

Google Drive uygulamasını cihazınıza indirin ve yükleyin. Yüklendikten sonra uygulamayı başlatın ve WhatsApp yedeklemeleri oluşturmak için kullandığınız Google Kimliğinizi kullanarak giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra, ekranınızın sol üst köşesindeki 'menü' simgesine dokunun.

Şimdi 'Yedeklemeler' üzerine dokunun.

En son WhatsApp yedeklemenizin yanındaki '3 nokta' menü simgesine dokunun. Dokunun ve "Yedeklemeyi sil"i seçin

Tekrar 'Sil'e dokunarak seçiminizi onaylayın.

En son yerel WhatsApp yedeklemesini hesabınıza geri yüklemek için şimdi aşağıdaki kılavuzu takip edebilirsiniz.

Google Drive yedeklemesi yerine yerel yedeklemeyi geri yükleyin

Bu rehber için bir Android dosya yöneticisine ihtiyacınız var. Files by Google ve Mi File Manager uygulamalarını kullanabilirsiniz.

Android cihazınızda istediğiniz dosya yöneticisi uygulamasını açın ve aşağıda verilen yola gidin.

Dahili depolamadaki yerel yedeklemeler için: Internal Storage/WhatsApp/Databases

SD karttaki yerel yedeklemeler için: SD card/WhatsApp/Databases

Şimdi geçerli dizinde aşağıdaki dosyaları yeniden adlandırmanız gerekiyor.

‘msgstore.db.crypt12’ dosyasını ‘msgstore- latest.db.crypt12’ olarak adlandırın

‘YYYY-MM-DD.1.db.crypt12’ dosyasını ‘msgstore.db.crypt12’ olarak adlandırın

Not: YYYY-MM-DD, Android cihazınızdaki eski yerel yedeklemeyi belirtmek için kullanılan tarihtir.

Şimdi Android cihazınızda WhatsApp'ı kaldırın ve yeniden yükleyin.

Yeniden yüklendikten sonra uygulamayı başlatın ve kayıtlı telefon numaranızla oturum açmaya devam edin.

Oturum açtığınızda, WhatsApp yedeğinizi geri yüklemeniz istenecektir. WhatsApp, tarafımızca yeniden adlandırılan yedeği otomatik olarak en son yedek olarak tanımlayacaktır. Seçtiğiniz yerel yedeği geri yüklemek için geri yükleme işlemine devam edin.

Geri yüklendikten sonra, yedeklenmiş tüm sohbetlerinize erişebilmelisiniz. Yedeklenen video ve fotoğraflarınız, sohbet geri yükleme işlemi tamamlandıktan sonra geri yüklenecektir.

Hepsi bu kadar! Artık WhatsApp yedeklemenizin eski bir sürümünden silinen mesajlarınıza erişebileceksiniz.

Whatsapp mesajlarını yedeklemeden kurtarmak mümkün mü?

Ne yazık ki, Whatsapp mesajlarınızı bir yedekleme servisi olmadan kurtaramazsınız. Whatsapp uçtan uca şifreli bir mesajlaşma servisi olduğundan, yedekleriniz de şifrelenir. Ayrıca, sohbetlerinizden gelen minimum veri sunucularda depolanır ve bu da normal görüntüleme için şifre çözmeyi oldukça zorlaştırır.

Çaresizseniz ve üçüncü taraf bir yardımcı programa başvurmaya istekliyseniz, o zaman 'Dr. Fone' programını deneyebilirsiniz. Wondershare firmaso, veri kurtarma pazarında saygın bir şirkettir ve silinen mesajları kurtarırken gizliliğinizin korunmasına yardımcı olacaktır.

Whatsapp mesajlarını online olarak kurtarmak mümkün mü?

Ne yazık ki, ister masaüstü uygulamasını kullanıyor olun, ister bir bulut yedeklemesinden yapmak isteyin, Whatsapp mesajlarınızı çevrimiçi olarak kurtaramazsınız. Daha önce belirtildiği gibi, Google Drive ve iCloud'daki bulut yedeklemeleriniz, kayıtlı hesabınıza özel bir anahtarla Whatsapp tarafından şifrelenir. Ek olarak, iCloud gibi hizmetler, verileri güvende tutmak için bir şifreleme katmanı uygular. Google Drive'dan yedeklenmiş verilerinizin şifrelenmiş bir kopyasını kurtarabilseniz de, iCloud'u kullanarak bunu yapmanız mümkün değildir. Bu nedenle, silinen Whatsapp mesajlarını çevrimiçi olarak kurtarmanın bir yolu yoktur.

Ek olarak, masaüstü uygulamanızdan da silinen mesajları kurtarmanın bir yolu yoktur, ancak bazı durumlarda işe yarayabilecek güzel bir numara var. Bir nebze işinizi görebilir.

Not: Bu püf noktasının düzgün çalışması için Whatsapp'ın Web sürümü için bildirimleri etkinleştirmiş olmanız gerekir. Ek olarak, bu yalnızca PC'nizdeki sohbetinizde silinen mesajlar üzerinde çalışır.

Rehber

Bu prosedürde herhangi bir işleme gerek yok. Windows, Whatsapp içinde bir mesaj aldığınızda bildirim içeriğinizin önizlemelerini gösterir. İnternetteki pek çok kişi gibi, muhtemelen bu bildirimleri dikkate almıyorsunuzdur. Bu nedenle, özellikle Odaklanma Yardımı'nı açtıysanız, sağ kenar çubuğunuzda mesajlar birikecektir. Odaklanma Yardımı, gelen bildirimleri kenar çubuğunda saklayacak için size bildirmez. Mesajınız yakın zamanda silindiyse, muhtemelen içeriğini Masaüstünüzdeki bildirimde görüntüleyebilirsiniz. Ekranınızın sağ alt köşesindeki simgeye tıklayarak bildirimler alanına erişmeniz yeterlidir.

Ayrıca, Windows Zaman Çizelgesi özelliğini açtıysanız, okunmamış bildirimleriniz de burada görünecektir. Bildirimler alanı size yardımcı olamıyorsa, zaman çizelgesi denemeye değer olabilir.

Not: Bu, ideal koşullar altında yalnızca nadir durumlarda çalışan bir son çare yöntemidir. Mesajlarınızı kurtarmak için çaresizseniz, denemeye değer olabilir.