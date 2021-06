Samsung Galaxy Telefonlarda Silinen Mesajlar Nasıl Geri Alınır?

Samsung'un One UI'si tartışmasız en güvenilir Android ROM'lardan biridir. Oldukça hızlı, çok sayıda özellik barındırıyor ve son derece kullanıcı dostu. One UI, tüm kullanışlı özellikleri sunarak hayatı kolaylaştırmanın yanı sıra, oldukça hayat kurtaran özelliklere de sahiptir. Bunlardan biri, silinen mesajları geri getirme özelliğidir. Lafı fazla uzatmadan, silinen mesajlarınızı One UI'da nasıl geri alabileceğinizi anlatalım.

Samsung'da silinen mesajlar nasıl geri yüklenir?

Çok yakın zamana kadar Samsung, kullanıcıların eski mesajları geri getirmesine imkan sağlamıyordu. Ancak, One UI 3 ile Samsung nihayet bu özelliği herkes için getirdi. Bu nedenle, henüz One UI 3'e sahip değilseniz, bu bölümde anlatılanlardan faydalanmanız mümkün değil.

One UI 3 destekli Samsung akıllı telefonunuzda silinen bir SMS'i geri yüklemek için önce Mesajlar uygulamasına gitmeniz ve sağ üst köşedeki dikey üç noktaya dokunmanız gerekiyor.

Şimdi, 'Çöp Kutusu'na dokunun.

Burası temel olarak silinen mesajların biriktiği geri dönüşüm kutunuzdur, yani sildiğiniz mesajlar cihazınızdan kalıcı olarak silinmek yerine burada 30 gün boyunca tutuluyor.

Burada geri yükleyebileceğiniz silinmiş mesajları göreceksiniz.

Artık, dizilerin kendisini (bir gönderenden gelen tüm mesajlar) veya bir dizideki tekil mesajları geri yükleyebilirsiniz.

One UI 2 veya 2.5 kullanıyorsanız?

Yazının başında da anlatıldığı gibi, mesajları geri getirme özelliği yalnızca One UI 3'te mevcuttur. One UI'nin önceki sürümleri – örneğin One UI 2.5 – bu özelliğe sahip değildir, yani sildiğiniz mesajları geri getirmenin bir yolu yoktur.

Üçüncü taraf uygulamalar kullanabilir miyiz?

Mesajlarınızı geri getirmeyi vaat eden bir sürü üçüncü taraf uygulama var. Ancak gerçek şu ki, mesajlarınızı Android'de geri getirmenin güvenilir bir yolu yok. Bu uygulamalar işi bitirdiğini iddia edebilir, ancak hangi veri bloklarının güvenlik açısından kurcalandığını tahmin etmek neredeyse imkansızdır. Ve bu bariz uyarının yanı sıra, bu hizmetler süper pahalı olabiliyorlar ve kesinlikle çalışmak için ROOT yetkisi istemektedirler.