Amazon Luna Prime Day'de Davetsiz Olarak Kullanılabilecek

Amazon'un bulut oyun platformu şu anda erken erişim sürecinde, ancak Prime Day'de kendiniz test edebilirsiniz. Amazon Luna'yı ücretsiz olarak deneyebilmek için herkese açılmasını bekliyorsanız, Prime Day boyunca ücretsiz ve davetsiz olarak kullanabilirsiniz.

Amazon Prime'a abone misiniz? Güzel, çünkü bu sayede 21-22 Haziran tarihleri ​​arasında Amazon Luna oyunlarını ücretsiz oynayabileceksiniz.

Amazon.com duyurusu şöyle diyor:

For a limited time, Prime members can access games on Amazon Luna without requesting an invite for early access. Start a Luna+ 7-day free trial to play action, adventure, platformer, indie, shooter, RPG, racing, and classic games—and we’re always adding more.