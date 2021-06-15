Amazon Luna Prime Day'de Davetsiz Olarak Kullanılabilecek

Amazon'un bulut oyun platformu şu anda erken erişim sürecinde, ancak Prime Day'de kendiniz test edebilirsiniz. Amazon Luna'yı ücretsiz olarak deneyebilmek için herkese açılmasını bekliyorsanız, Prime Day boyunca ücretsiz ve davetsiz olarak kullanabilirsiniz.

Amazon Luna Oyunlarını Prime Day'de Oynayın

Amazon Prime'a abone misiniz? Güzel, çünkü bu sayede 21-22 Haziran tarihleri ​​arasında Amazon Luna oyunlarını ücretsiz oynayabileceksiniz.

Amazon.com duyurusu şöyle diyor:

For a limited time, Prime members can access games on Amazon Luna without requesting an invite for early access. Start a Luna+ 7-day free trial to play action, adventure, platformer, indie, shooter, RPG, racing, and classic games—and we’re always adding more.

Amazon Prime'ın bu avantajından yararlanmak istiyorsanız, bu fırsatı kullanabilirsiniz. Sadece yukarıdaki duyurudaki linke tıklamanız ve yedi günlük ücretsiz denemenizi başlatmanız gerekiyor.

Ayrıca bir Amazon Luna hesabı açarsanız ve yedi gün sonra iptal etmezseniz, Amazon'un sizden aylık 5,99 ABD doları erken erişim aboneliği tahsil edeceğini unutmayın.

Amazon Luna Oyunlarını Nasıl Oynayabilirsiniz?

Amazon Luna oyunlarını birkaç farklı şekilde oynayabilirsiniz.

İlk olarak, Amazon Luna çok çeşitli cihazlar aracılığıyla kullanılabilir. Bir Windows PC, Amazon Fire TV, iPhone, iPad ve bazı Android akıllı telefonlar aracılığıyla erişebilirsiniz.

Amazon Luna resmi kontrolcüsüne kesinlikle ihtiyacınız yok (ancak bununla en iyi şekilde çalışması olası). Luna oyunlarını Xbox One kontrolcüsü, PS4 DualShock'u ve bazı Bluetooth kontrolcülerini kullanarak oynayabilirsiniz. Ayrıca klavye ve fare ile de çalışıyor.

Amazon Luna Nedir?

Bilmeyenler için Amazon Luna, Amazon'un bulut oyun platformudur. Platform aracılığıyla sunulan çok çeşitli oyunları buluttan oynamanıza olanak tanır.

Luna oyunları en yüksek çözünürlükleri destekleyecek. Bu, bir oyun 4K'da çalışıyorsa, 4K'da oynayabileceğiniz anlamına geliyor. Bu çözüm için Amazon'un en az 35 Mbps'lik bir internet bağlantınızın olmasını önerdiğini unutmayın. Fakat şu an 4K aktif değil. Servis ilk aşamada sadece 1080p/60fps olarak açılacak.

Amazon Luna şu anda yalnızca ABD topraklarında kullanılabiliyor Bu, ABD dışında yaşıyorsanız hizmete erişemeyeceğiniz anlamına geliyor. Ne yazık ki, dünyanın geri kalanıyla birlikte beklemek zorunda kalacaksın. Fakat Amazon servislerini en hızlı şekilde Avrupa ülkelerine de açmasıyla biliniyor.