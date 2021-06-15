Bu yılın sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanan iOS 15 ile akıllı Apple cihazlarının varsayılan tarayıcısı artık bir dolu yeni özellik alıyor: Safari, bu güncelleme ile daha da iyi gizlilik, uzantılar, sekmeler ve daha fazla yükseltme kazanıyor. Bunlar Android dünyası için alışılmış olsa da iPhone kullanıcıları için heyecan verici olacağı kesin.

iOS 15 ile Safari Tümden Değişiyor ve Yeni Özellikler Kazanıyor

Gizlilik

Apple'ın Safari tarayıcısı uzun süredir ITP veya akıllı izleme önleme kullanıyor. Geçen yıl Apple, herhangi bir reklam kaynağının etkinliğinizi takip etmesini engellemek için tüm üçüncü taraf çerezlerini engelleyerek ITP'sini geliştirdi.

Bu yıl, Apple başka bir iyileştirme daha getiriyor, bu kez IP adresinizi potansiyel üçüncü taraf izleyicilerden gizlemek için yerleşik bir VPN uygulayarak konumunuzu tam olarak belirlenemez ve hatta etkinliğinizi farklı siteler arasında bağlayamaz hale getiriyor.

Safari Gizlilik Raporunda hangi sitelerin sizi izlemeye çalıştığını (ve izlemelerinin engellendiğini) bile görebilirsiniz. Safari Gizlilik Raporuna erişmek için Safari'de arama çubuğunun solundaki AA'ya dokunun. Oradan Gizlilik Raporu'nu seçin. (Ayrıca Ayarlar > Gizlilik > Gizlilik Raporu'ndaki tüm uygulamalar için yeni bir Gizlilik Raporu da mevcuttur.

Uzantılar

Apple, iPhone'daki Safari'ye de web uzantısı desteği getiriyor. Yakında iPhone'un yerel tarayıcısında en sevdiğiniz VPN'ini çalıştırabilecek veya her zamanki şifre yöneticinizin hayatınızı kolaylaştırması için kimlik bilgilerini otomatik olarak doldurmasını sağlayabileceksiniz.

Tarayıcı Arka Planını Değiştirin, Başlangıç ​​Sayfasını Özelleştirin

iOS 15 ile Safari'nin Başlangıç ​​Sayfasının arkasındaki arka planın görünümünü değiştirebileceksiniz. Bunu, kendi kitaplığınızdan bir fotoğraf yükleyerek veya kullanıma sunulan çeşitli genel görseller arasından seçim yaparak yapabilirsiniz.

Bunun da ötesinde, iCloud'u kullanarak başlangıç ​​sayfası düzeninizi ve arka planınızı tüm Apple cihazlarınızda aynı görünecek şekilde senkronize etme seçeneğiniz de vardır.

Yeni bir sekmenin altında bulunan "düzenle" düğmesine dokunarak Safari Başlangıç ​​Sayfasının hem görüntüsünü hem de düzenini değiştirebilirsiniz.

Yeni Bir Sekme Çubuğu

Açtığınız her Safari sayfasının altında artık yeni bir sekme çubuğu beliriyor. Bu yeni "adres çubuğu", normal el konumunuzu değiştirmek zorunda kalmadan, en sık kullanılan işlevlere baş parmağınızla erişmeyi mümkün olduğunca kolaylaştırıyor.

Sekme Çubuğu'nu aşağı kaydırmak onu gizler (sayfayı aşağı kaydırmak aynı şeyi yapar), buna dokunmak sizi (ve Sekme Çubuğunu) doğrudan sayfanın en üstüne getirir ve yeni bir metin yazmanıza olanak tanır.

Safari Grup Sekmeleri

Sekmelerinizi düzenlemek, Grup Sekmeleri özelliğinin tanıtımıyla her zamankinden daha kolay hale gelecek. Bununla, artık sekmeleri kategorilere ayırabilirsiniz; bu şekilde 34 sekmenizi hala açık tutabilirsiniz, ancak umarız sekme yönetimi çok daha kolay olur. Dedikleri gibi, darmadağın sekmeler = darmadağın zihin demek.

Son Kapatılan Sekmeleri Görüntüle

Safari tarayıcısındaki (normalde yeni bir sekme açar) küçük + düğmesine uzun basıldığında, artık yakın zamanda kapattığınız sekmelerin bir listesi görüntülenecek ve bu da yanlışlıkla önemli bir sekmeyi sonsuza kadar kapatma ve kaybetme olasılığını ortadan kaldıracak.

Yenilemek için Aşağı Çekin

Yenilemek için aşağı çekme işlevinin orijinal olarak üzerinde bir patenti de bulunan Twitter tarafından icat edildiğini biliyor muydunuz?

Her iki durumda da Safari'nin şu ana kadar bu yenileme işlevine sahip olmayan birkaç uygulamadan biri olması şaşırtıcı olabilir. Bunun için sağ üstteki küçük "yenile" okuna dokunmanız gerekiyordu.

iOS 15, ekranın herhangi bir yerinde aşağı kaydırma hareketini gerçekleştirme yeteneğini getirecek ve sekmenizin anında yenilenmesini sağlayacaktır.

Yeni Site Menüsü Ayarları

Artık birkaç yeni Safari site ayarına erişiminiz var. Adres çubuğunun yanındaki üç noktaya dokunarak Site Menüsüne erişebilirsiniz. Orada, "Yer İşaretlerine Ekle" seçeneğinin hemen üstünde, artık "Web Sitesini Çevir" (herhangi bir dile anında çeviri), Metin Boyutu özelleştirmesi ve Gizlilik Raporu (o site için Safari'nin güvenilir Gizlilik Raporu) da var.

Sekmeler Arasında Kolayca Geçiş Yapın

iOS 15, açık sekmeler arasında geçiş yapmayı son derece kolaylaştırır. Sonuncuya gitmek için artık Sekme Görünümü'nü açmanız gerekmez; Baş parmağınızı kullanarak sayfanın altındaki yeni Sekme Çubuğu boyunca sola veya sağa kaydırmanız yeterli olacaktır.