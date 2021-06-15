Samsung, Üretim Sorunları Nedeniyle Galaxy S21 FE Lansmanını Erteleyebilir

Samsung henüz Galaxy S21 FE'yi piyasaya sürmedi, ancak cihazın bir takım sorunlarla karşılaştığı konuşuluyor. Raporlara göre, Samsung, donanım eksiklikleri nedeniyle üretim sorunları yaşamaya başladıktan sonra Galaxy S21 FE'nin üretimini durdurmak zorunda kaldı.

Galaxy S21 FE, Galaxy S21'nin özelliklerinin çoğunu barındırırken Samsung'un mevcut amiral gemisi Galaxy S21 serisine daha ucuz bir alternatif olacak.

Samsung'un Galaxy S21 FE'nin Üretimini Durdurduğu Bildirildi

Üretim sorunlarının arkasındaki kesin neden belirsiz. Kore haber portalı ETNews'ten gün içinde silinen bir rapor, Samsung'un yarı iletken tedarikinde sıkıntısı nedeniyle Galaxy S21 FE üretimini askıya aldığını duyurulmuştu

Bir sektör kaynağına atıfta bulunan raporda, Samsung'un kullanması için yeterli Snapdragon 888 yongası bulamadığı belirtiliyor. Şirket, Snapdragon 888 çip envanterini yaklaşmakta olan katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 3 ve Flip 2'ye ayırmak zorunda kalmış.

Güvenilir bir Samsung haber profili olan @UniverseIce, Galaxy S21 FE'de üretim sorunları yaşandığını ve şirketin cihazın çeşitli bileşenleri için verdiği siparişleri iptal ettiğini iddia etti.

Galaxy S21 FE'nin sızdırılan görselleri, cihazın Galaxy S21'e benzer bir tasarıma sahip olacağını bize göstermişti. Görünüşe göre 6.4 inç düz 120Hz dinamik AMOLED ekrana ve üçlü kamera kurulumuna sahip olacak.

Ancak, orijinal rapor ve sızıntıyı yapan kişinin tweetleri silindiği için durum iyice kafa karıştırıcı oldu. Raporun ve tweetlerin geri çekilmesine tam olarak neyin yol açtığı belli değil. Samsung bir şekilde raporu kabul etti ve Bloomberg'e şu açıklamayı yaptı:

Henüz piyasaya sürülmemiş bir ürünün ayrıntılarını tartışamasak da, iddia edilen üretimin askıya alınmasına bir şey yoktur.

Bu noktada Samsung'un Galaxy S21 FE hakkında ne yapmaya karar verdiğini tespit etmek zor. Geçen yıl duyurulan Galaxy S20 FE, şirket için büyük bir başarıydı ve birçok tüketici bu yıl şirketten yeni nesil modeli bekliyor.

Samsung, Galaxy S21 FE'yi iptal etmemiş olsa da, üretimini geçici olarak durdurmuş gibi görünüyor. Bu, telefonun lansmanının bir veya iki ay gecikmesine neden olacak. Galaxy S21 FE'nin başlangıçta Temmuz sonu veya Ağustos başında piyasaya sürülmesi bekleniyordu.

Asıl Suçlu: Büyük Yarı İletken Eksikliği

Samsung, bu yılın ikinci yarısında daha da kötüleşmesini beklediği büyük bir yarı iletken sıkıntısı olacağıyla ilgili zaten uyarı yapıyordu. Yarı iletken tedarikindeki bu "ciddi dengesizlik" nedeniyle Samsung, Galaxy Note 21'i 2021'de piyasaya sürmemeye karar verdi. Yarı iletken sıkıntısı, diğer Samsung cihazlarını da etkileyecek.

Yine de yarı iletken sıkıntısından etkilenen tek şirket Samsung değil. Oyun konsollarının üretimi, akıllı ev ürünleri ve hatta araç üretimi, gelecek yıla da yansıyabilecek yarı iletken sıkıntısından etkilendi.

Galaxy S21 FE ve yeni bir Galaxy Note amiral gemisi cihazı olmadan, Samsung'un elinde 2022'nin ikinci yarısında premium müşterileri etkilemek için yalnızca iki yeni katlanabilir cihaz olacak ve bu da genel akıllı telefon satışlarını olumsuz etkileyebilir.