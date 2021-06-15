Samsung, bugün LPDDR5 UFS tabanlı çoklu çip paketini veya kısaca uMCP adlı en yeni bellek çözümünü tanıttı. LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 NAND flash'ı tek bir yonga üzerinde entegre ederek orta sınıf bir yonga setine sahip bir akıllı telefonda amiral gemisi düzeyinde performans sunmayı vaat ediyor.

Samsung'dan uMCP LPDDR5 Bellek Teknolojisi: Flash ve RAM Aynı Çipte

Samsung'un Bellek Ürün Planlama Ekibi Başkan Yardımcısı Young-soo Sohn, Samsung'un LPDDR5 uMCP'sinin tüketicilerin "daha düşük seviyeli cihazlarda bile kesintisiz akış, oyun ve karma gerçeklik deneyimlerinin keyfini çıkarmasını" sağlayacağını söyledi.

Kulağa fantezi gibi gelen bu PR konuşmasının ötesinde, basitleştirilmiş iç mimari sayesinde bu çip üreticilerin telefonlarını daha ucuz ve daha hızlı hale getirmelerini sağlayacak. Samsung, DRAM performansında %50 artış – 17 GB/sn'den 25 GB/sn'ye – ve NAND flash performansında ise LPDDR4H tabanlı UFS 2.2 depolama ile karşılaştırıldığında 1,5 GB/sn'den 3 GB/sn'ye iki katına yükseliş olduğunu belirtiyor.

Çip yalnızca 11,5 x 13 mm ölçüde ve bu da diğer dahili parçalar için daha fazla alan yaratacaktır. Samsung, üretici gereksinimlerine göre farklı kapasiteler uyarlayabilecek – DRAM, 6GB ile 12GB arasında herhangi bir yerde olabilirken, depolama alanı desteği 128GB ile 512GB arasında değişiyor.

Birkaç akıllı telefon üreticisiyle yapılan testler tamamlandı ve Samsung, uMCP'li telefonları bu ayın başlarında görmeyi bekliyor.