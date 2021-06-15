WhatsApp'ta en fazla kimle konuştuğunu öğrenme diye bir şey var mı? Varsa nasıl öğrenilir? WhatsApp böyle bir özellik sunmuyor fakat küçük birkaç adımı izleyerek WhatsApp'ta en çok kimle konuştuğunu öğrenme merakınızı giderebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım… Bildiğiniz gibi WhatsApp siz bir temizlik gerçekleştirmediğiniz sürece tüm medya ve mesajları telefonunuzda saklıyor. En fazla medya alışverişini kiminle yaptığınızdan yola çıkarak bu konuda bir tahmin yürütebiliriz. Biz aslında en fazla mesaj trafiğini kiminle yaptığınızı bulmaya çalışıyoruz; haliyle çıkacak olan sonuç da aynı zamanda medya trafiğinizin de en fazla olduğu kişi ile aynı. WhatsApp'ta en fazla kimle konuştuğunu öğrenme için öncelikle WhatsApp ana ekranından Ayarlar kısmına gidin.







Ayarlar kısmında karşınıza gelen dördüncü seçenek olan Depolama ve veriler seçeneğini seçin. Bu seçenekten sonra da Depolama alanını yönet deyin. Karşınıza en fazla medya trafiğini kiminle yaptığınıza dair sonuçlar gelecek. En üstte yer alan şu ana kadar en fazla medya trafiği yaptığınız kişi. Yani bu değeri MB veya GB bazında görebilirsiniz. Tabii siz de durumu bir gözden geçirerek en fazla kiminle bu yönde bir iletişiminizin olduğuna karar verebilirsiniz.

Eğer hazır bu ekranı açmışken detaylı bir temizlik yapmak istiyorsanız medyaları Tümünü seç diyerek silin. Böylelikle telefon hafızanızda birkaç GB'lık yer açabilirsiniz. Bu işlem mesajlarınızı silmez ve WhatsApp yedeklemesi işlemlerinin daha kısa sürmesini sağlar.