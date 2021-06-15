WhatsApp'taki her mesajı saklı tutmak istemeyebilirsiniz. Bunun için WhatsApp'ta kaybolan mesajları etkinleştirme nasıl yapılır bilmenizde fayda var. Eğer saklanmasını gerekli görmediğiniz bir sohbet içerisindeyseniz kaybolan mesajları açarak hem telefonunuzu daha temiz tutabilir, hem de sadece önemli yazışmaların yer aldığı bir WhatsApp'a sahip olabilirsiniz. Böylelikle önemli konuşmaların üzerinden ve gereksiz aramalarla uğraşmadan görüşmelerinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

WhatsApp'ta kaybolan mesajları etkinleştirme aslında Signal'den esinlenen bir özellik desek hata etmemiş oluruz. Kaybolan mesajlarla dijital ayak izini biraz olsun azaltmak ve gizliliği artırmak mümkün hale geliyor. Elbette bunları birer avantaj olarak düşünebilirsiniz. WhatsApp'ta kaybolan mesajları etkinleştirme size ister bireysel, isterse de grup sohbetlerinde her bir sohbet için mesajları yedi gün sonra otomatik olarak silmek üzere bir seçenek belirler.

WhatsApp'ta Kaybolan Mesajları Etkinleştirme Nasıl Yapılır?

Android veya iOS fark etmeksizin öncelikle WhatsApp'ın en son sürümüne sahip olmanız gerekiyor. Bunun için Android kullanıcılarının Google Play'den, iOS kullanıcılarının da App Store'den WhatsApp'ı son sürüme güncellemeleri gerekli. WhatsApp'ı arayarak devamında karşınıza getirilecek olan "Güncelle" tuşuna basmanız yeterli. Genelde çoğu cihazda güncellemeler otomatik olarak yapılıyor ancak sizde henüz bu özellik kullanılamıyorsa bu şekilde kullanmaya hazır hale gelebilirsiniz.







WhatsApp'ta kaybolan mesajları etkinleştirme için uygulamanız gereken dört adım var:

İstediğiniz bir sohbeti açın ve sohbetin üst kısmında kişinin adına dokunun. Aşağıya doğru gelerek Kaybolan Mesajlar'ı seçin. Özelliği ilk kez etkinleştirdiyseniz size kısa bir tanıtım gösterilecek. Okuyup tamamlayın. İlk etapta özellik Kapalı olarak görüntülenecektir. Açık olarak ayarlama yapın.

Grup sohbetlerinde de benzer adımları izleyerek kaybolan mesajları etkinleştirebilir, kapatmak için de Açık olarak değiştirilen ayarı tekrardan Kapalı durumuna getirebilirsiniz. WhatsApp'ta kaybolan mesajları etkinleştirme işte bu kadar basit.