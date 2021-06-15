Bugünkü yazımızda WhatsApp'ta sesli mesaj hızlandırma özelliğinin nasıl kullanılabileceğinden bahsedeceğiz. WhatsApp'ta sesli mesaj hızlandırma özelliği aslında birçok durumda zaman kazanmayı sağlıyor. Üstelik bunu yaparken ses tonunu incelterek karşıdaki kişinin anlaşılmasını zorlaştırmıyor. Eğer iş hayatınızda konuşulanları metne dönüştürmeniz gerekiyorsa ve hızlı bir klavye kullanımınız varsa bu özellik size oldukça fazla kolaylık sağlayacaktır. Konuşma hızlandırma özelliği zamanı kısıtlı olan kullanıcıların işini kolaylaştıracak gibi görünüyor. Şöyle ki 10 dakikada dinlemeniz gereken bir konuşmayı 5 dakikaya indirgemek yani iki kat hızlandırmak size 5 dakika daha kazandıracaktır.

WhatsApp'ta Sesli Mesaj Hızlandırma

WhatsApp'ta sesli mesaj hızlandırma işlemi için ayrı bir program kullanmanıza gerek yok. Size gelen sesli mesajları dinlemek için oynatma tuşuna bastığınızda, profil resmi kaybolarak onun yerine 1x işareti geliyor. Bu işaret ses kaydının normal hızda oynatıldığını ifade ediyor. Eğer ses kaydını dinleme hızınızı yüzde 50 artırmak istiyorsanız bu değeri bir kez tıklayarak 1.5x yapmanız yeterli oluyor. Değeri herhangi bir ses kaydında değiştirdiğinizde, bu görüşmedeki tüm ses kayıtlarının aynı derecede hızlanacağını bilmekte fayda var.

Sesi dinleme hızını bir kez daha artırarak 2.0x değerine yükseltebilirsiniz. Böylece dinleme süresini yarı yarıya kısaltabilirsiniz ancak çoğu zaman 1.5x değerinin daha yerinde bir karar olacağını düşünüyoruz. Eğer çok ağır konuşan bir arkadaşınız varsa bu durumda elbette 2.0x de işe yarayacaktır ancak elbette ki en doğrusu deneyip yanılarak bulmak. 2.0x'ten sonra bir kez daha bastığınızda 1.0x'e dönüş sağlanıyor ve ses kayıtları normal hızına dönüşüyor.

WhatsApp'ta Sesli Mesaj Yavaşlatma

WhatsApp'ta sesli mesaj yavaşlatma şu an için mümkün değil. Fakat ilerleyen zamanlarda yeni güncelleme ile birlikte WhatsApp'ta sesli mesaj yavaşlatma da mümkün olabilir. Böylece anlaşılması zor ses kayıtlarının daha kolay anlaşılması, gazetecilik mesleğindeki kaset çözme gibi işlemlerin daha kolay yapılması sağlanabilir. WhatsApp sesli mesaj yavaşlatma özelliğini dahil ettiğinde aralıklar bu kez 0.25x, 0.5x şeklinde olabilir. Yani ses kaydı yarı veya çeyrek hızına indirgenebilir.